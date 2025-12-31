Los Estopa, horas antes de las Campanadas: "Cuando se lo dije a mi madre casi le da un infarto"
Harán tándem con Chenoa en TVE.
Las Campanadas de este año prometen ser una de las más reñidas en lo que respecta a las audiencias. Este año TVE ha apostado por los Estopa y Chenoa para presentarlas tras la baja repentina de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. En frente tendrán a Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que ya son una institución en Antena 3.
Así pues, los hermanos Muñoz serán uno de los grandes reclamos de la noche. Esta mañana han estado en Mañaneros 360, el programa matinal que conduce Javier Ruiz en La 1. Desde el balcón de la Puerta del Sol donde se comerán las uvas, los Estopa han contado cómo están afrontando las horas previas a las Campanadas.
"Ni frío ni calor, la verdad. Tengo tantos años de carrera que me dan igual", han asegurado sobre lo que supone estar al frente de la emisión de TVE. Sin embargo, han aclarado que se trata de "una broma". "Estamos muy nerviosos, nos palpita todo", ha contado José. Al hilo de esto, su hermano David ha desvelado lo que le ocurrió a su madre cuando se enteraron de que iban a dar las Campanadas.
"Cuando nos dijeron de hacer esto casi me caigo al suelo. Cuando se lo dije a mi madre casi le da un infarto, casi me la cargo a la pobre", ha contado el mayor de los Muñoz. Unas palabras que ha apostillado José asegurando que cuando supieron que también estaría Chenoa "nos dio tranquilidad".
"Lo vamos a hacer como en casa"
"¡Bueno, qué piropo me han gastado!", ha exclamado la cantante argentina. ¿Sabes qué pasa? Que somos compis desde hace mucho tiempo, nos llevamos muy guay y lo vamos a hacer muy distendido, muy de estar por casa. Es como si estuviéramos con vosotros esperando las uvas", ha contado Chenoa al reportero de Mañaneros 360.
El año pasado, David Broncano y Lalachús consiguieron liderar las Campanadas, rompiendo así con la hegemonía de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3. Una hazaña que esperan repetir este año los Estopa y Chenoa, aunque son conscientes de que será "muy complicado". "Vamos a intentar seguir la estela", ha dicho la artista.
"Mañana a disfrutar, a pasárnoslo bien, a saludar a mucha gente que queremos... pero creo que lo más importante es que vais a estar a gusto", ha asegurado Chenoa. Los Estopa, además, han desvelado que Lalachús les ha dado "un par de consejos" para combatir los nervios previos a las Campanadas. "¿Qué puede salir mal?", se ha preguntado entre risas el cantante catalán.