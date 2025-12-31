Las cámaras de TVE captan esto de las Campanadas de Pedroche y no pasa desapercibido lo que se ve

Una reportera de La Hora de La 1 en la Puerta del Sol.

Quedan unas 12 horas para que llegue el 2026 y las cadenas de televisión de España ya tienen casi todo listo para dar la bienvenida al nuevo año en una de las noches más emocionantes para los amantes de la pequeña pantalla.

Como adelanto, en La Hora de La 1, el programa de Silvia Intxaurrondo en las mañanas de TVE, han hecho un especial desde la Puerta del Sol y desde el balcón en el que Chenoa y Estopa darán las Campanadas.

Los más observadores se han fijado en que justo en el balcón de al lado, que muchos han identificado como el de Atresmedia, hay un biombo gigante para evitar que se vea nada del programa especial que presentará Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Ya pasó cuando David Broncano y Lalachús dieron las Campanadas en 2024 que detrás de ellos había un biombo para evitar que se filtrara antes de tiempo el vestido de la presentadora.

Batalla TVE- Atresmedia

Con Telecinco fuera de juego, la batalla por las audiencias está, como en los últimos años, entre TVE y el grupo Atresmedia, que este año ha decidido emitir en multicanal las Campanadas con Pedroche y Chicote de únicos presentadores.

En 2024, La 1 volvió a recuperar la corona de las Campanadas por un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores, un 5,1% más que el año anterior y un millón de espectadores más que en 2023.

En el minuto de las Campanadas en TVE el dato fue del 33,1%, congregando a 5.642.000 espectadores, seis puntos y 1,2 millones más que en 2024. Es decir, contando a La2, Broncano y Lalachus tuvieron más de 6,6 millones de espectadores, el 39% de la población que estaba viendo la TV en ese instante.

En el otro lado, Cristina Pedroche y Alberto Chicote mantuvieron el tipo con un 28,1% y 4.345.000 espectadores, un dato muy parecido al del año anterior, con un ligero aumento de 36.000 espectadores.

En el momento de las Campanadas, momento en el que Pedroche enseña el famoso vestido, subieron a un gran 32,6% de cuota de pantalla y 5.550.000 millones, a apenas 90.000 espectadores de Broncano y Lalachús.

¿Qué pasará este 2026? ¿Quién ganará Chenoa y Estopa o Pedroche y Chicote?