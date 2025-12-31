Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Eclipse solar total, con más de seis minutos de oscuridad: será el más largo hasta 2114, y será visible en España
Eclipse solar total, con más de seis minutos de oscuridad: será el más largo hasta 2114, y será visible en España

La franja de totalidad recorrerá el norte de África, el sur de España y la Península Arábiga. No se repetirá hasta 2114. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Eclipse solar total
Eclipse solar totalGetty Images

En agosto de 2027, el Sol desaparecerá del cielo durante más de seis minutos debido a un eclipse solar total que convertirá el día en un crepúsculo, algo bastante poco común de poder ver y que no se repetirá hasta 2114. 

El eclipse será diferente por varias razones. En primer lugar, la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, viéndose más grande de lo normal. Además, al mismo tiempo, la Tierra estará algo más alejada del Sol, que se verá un poco más pequeño. Y la sombra lunar recorrerá latitudes bajas, ralentizando su avance. Todo esto dejará una oscuridad total que durará más de seis minutos.

La franja de totalidad recorrerá el norte de África, el sur de España y la Península Arábiga. En total, casi 90 millones de personas podrán contemplar la fase completa del eclipse, mientras que millones más podrán disfrutar de un espectáculo parcial. En Italia, la visión será mejor: en el noreste se cubrirá un 55% del Sol, mientras que en Lampedusa alcanzará casi el 100%.

  Un eclipse solar total.Getty Images

Qué es un eclipse solar total

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone directamente entre el Sol y nuestro planeta, bloqueando por completo la luz solar en una franja determinada de la superficie terrestre. Durante unos minutos, el día se transforma en noche, las estrellas aparecen en el cielo y la temperatura puede descender notablemente.

Sin embargo, no todos los eclipses solares son iguales. Para que se produzca un eclipse total, la Luna debe estar en fase de luna nueva y suficientemente cerca de la Tierra para cubrir por completo el disco solar. Si la Luna está más lejos o la alineación no es perfecta, el eclipse será parcial o anular, dejando un borde de luz visible alrededor del Sol. Cabe destacar, tal y como recogen desde la NASA, que para observar un eclipse con total seguridad se deben utilizar unas gafas protectoras, siendo durante la totalidad "el único momento en el puedes quitarte momentáneamente los anteojos". 

La franja donde la totalidad se puede observar es muy estrecha, a veces solo unos pocos kilómetros de ancho, mientras que fuera de ella el eclipse se ve de manera parcial. Por eso, presenciar un eclipse total es algo bastante difícil y debe ser planificado con meses de antelación.

