Un popular chef carga contra Alberto Garzón: "Tendríamos que prohibirle la entrada"

Anoche después de trabajar más de doce horas para salvar mi negocio, me acosté triste y hundido ante las declaraciones de @agarzon . Después de 25 años de profesión dedicada a hacer felices a los demás me dicen que lo que hago tiene poco valor añadido.

De la Calle asegura en sus mensajes que los hosteleros deberían prohibirle la entrada a sus negocios a Garzón para que se tenga que ir “a otro país con más valor añadido a disfrutar de su ocio”.

“Pero hoy me he despertado como siempre, con una sonrisa, por que mi pasión es mi trabajo y volveré a dar lo mejor de mí cocinando y haciendo la vida más feliz a los demás... por que cuando peor me lo ponen mas fuerte me siento”, zanja el cocinero.