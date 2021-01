Una diputada de Más Madrid triunfa al responder con un tuit antiguo a estas palabras de Aguado

García ha comparado esas declaraciones de Aguado con las actuales para subrayar: “A principios de 2020 pedían autonomía para frenar la pandemia, hoy Aguado dice que Madrid no tomará medidas hasta que lo haga el Estado. Para después criticarlo. Mientras juegan a la política las UCIs se llenan y los hospitales se colapsan”.

“Teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento. No ha sido posible y es una pena. Creo que era totalmente evitable y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias. Voy a seguir trabajando por el diálogo y el consenso y para que las decisiones no se impongan y no se ofrezcan ultimátums”, dijo Aguado en octubre.