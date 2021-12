Unas luces de Navidad de Valdepeñas se convierten en un fenómeno viral: más de 7.000 'me gusta'

El propio usuario @josermafe explica en otros mensajes que en esa misma localidad también hay unos llamativos árbol y bola de navidad que están hechos con botellas de plástico.

“Este pueblo vota a a la derecha en las elecciones generales, y sin embargo, tiene un alcalde homosexual del PSOE, que lleva 5 legislaturas consecutivas”, añade en referencia al regidor, Jesús Martín, que en una entrevista el año pasado a El Español se pronunciaba sobre Vox y su discurso sobre la homosexualidad.

“La aparición de Vox no ayuda, saca lo peor de nosotros. Hemos conseguido un avance en nuestras libertades. Libertades que hay gente que asume por educación. Eso es un avance mientras no se generen discursos homófobos. Cuando aparece una voz como Vox diciendo las barbaridades que dicen... Eso despierta la parte más bruta de la naturaleza. Y a mí, por edad, ya no me va a pillar, pero me jode que el vecino que vive al lado de casa y que tiene 16 años esté sufriendo bullying en el instituto”, aseguraba.

″¿El secreto es acaparar el centro-derecha? Hemos visto a este alcalde sacar el pañuelo en los toros, portar una cruz en una procesión, montar un belén viviente al acabar la cabalgata o bajarse unos pantalones en un mitin cuando lo acusaron de comprárselos de marca”, señala en sus tuits @josermafe.