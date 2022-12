Unidas Podemos se desmarca de la reforma de malversación, pero facilitará su aprobación

Sin dejarlo caer, pero sin respaldarlo. Unidas Podemos ha decidido que no firmará la enmienda para rebajar la pena por el delito de malversación que han acordado el PSOE y ERC. No obstante, el socio de coalición no permitirá que descarrile en la ponencia de esta tarde en el Congreso, es decir, no la bloqueará con sus votos.