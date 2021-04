Vasile, ministro de Igualdad

Si algo nos enseña la conmoción que sufre el país tras las declaraciones de Rocío Carrasco es que conviene dejar en manos de la empresa privada la lucha contra la violencia de género. Una entrevista en prime time aumenta la conciencia sobre la violencia machista más que décadas de campañas promovidas por agencias gubernamentales y educativas. Se disparan las llamadas a los teléfonos de ayuda. Se unifican los titulares. Un trending topic sucede a otro. Considero inteligente al lector, así que no avisaré del carácter irónico de este arranque. No será la única vez que utilice hoy la ironía, un recurso especialmente indicado para transmitir indignación sobre temas en los que las palabras habituales ya son sólo ruido blanco.

Por el contrario, en las próximas líneas usaré un estilo hiperrealista. Fíjense: Telecinco es la mayor propagadora de los más indeseables estereotipos sexistas que tenemos la desgracia de sufrir en España desde hace treinta años, pionera y líder de todos los formatos que humillan, cosifican e infravaloran la condición femenina. Pocas cosas sorprenden tanto como la capacidad que tiene el mundo del espectáculo para fingir que no es el mundo del espectáculo. Aun así, no deberíamos olvidar que la posibilidad de que Telecinco apoye la justicia social no supera la que tiene un reloj parado de marcar la hora exacta dos veces al día. Si todo lo que aparece por televisón es sólo television, todo lo que aparece por Telecinco es sólo Telecinco.

Según Hitchcock, una película debía empezar con una explosión y a partir de ahí ir en aumento. Telecinco empezó con Las Mama Chicho y a partir de ahí ha ido a peor. Y aunque ahora se esté centrando en una de las mitades del limón y parezca que se ha convertido en una ONG, nadie debe dudar de que no dejará un milímetro sin exprimir. Nos esperan muchos meses de amantes, broncas, revelaciones que lo cambian todo, expertos, familiares en décimo grado, sin más lógica que el lucro de unos y otros. Al final -guarden esta columna- el caso de Rocío Carrasco no será más que el basurero que siempre queda tras el paso de Telecinco. Destructivo para las personas implicadas, rentable para los accionistas y, en este caso, confuso, fallido e irrelevante como ayuda para las mujeres víctimas de violencia de género.

No conozco a Rocío Carrasco ni a nadie implicado remotamente en su drama. Así que no puedo tener ni la menor idea sobre si dice la verdad o no, y no estoy dispuesto a formarme un juicio basándome en la voluntad de creerla o no creerla, en la empatía que me despierta una narración con música de fondo y la mosca de Telecinco en una esquina, o en la mochila de respuestas biográficas condicionadas que todos cargamos dentro de nuestras cámaras de eco. Durante siglos y siglos funcionó -y sigue funcionando- una norma implícita -y, en ocasiones, explícita- que podríamos resumir como “si eres mujer, no te creo”. No estoy dispuesto a cambiarla por “si eres mujer, sí te creo”.