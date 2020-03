"Eso no es robar": la justificación de Violeta Mangriñán tras la polémica por lo que ha hecho en Instagram

Algunos usuarios de redes sociales se dieron cuenta de que algunas de sus publicaciones no eran contenido original suyo, sino que eran fotografías o reencuadres de imágenes de influencers extranjeras o marcas.

“Cuando decidí empezar a meterle detalles a mi feed de Instagram me descargué varias aplicaciones en las que tú entras y te salen imágenes, detalles de cosas que te puedan molar o te puedan inspirar. Evidentemente, subí un par de fotos creo a mi Instagram”, se defendió Mangriñán.

“Puse ‘Inspiración’ en estas imágenes y si posteriormente me enteré de que eran de alguna influencer, obviamente las etiqueté. Igual que yo hago fotos de detalles y las subo, entiendo que la gente los puede coger y subir y etiquetarme o no, pero eso no es robar, eso es inspirarse, que para eso están las redes sociales”, añadió.