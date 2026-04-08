Un antiguo asesor de Obama: "Vamos a ver si los soldados de EEUU están dispuestos a decirle que 'no' a Trump"

Las últimas horas han sido de auténtico infarto en la esfera geopolítica. El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó este martes a Irán con "la muerte de toda una civilización" justo antes de que acabara el plazo de su ultimátum.

Sin embargo, en la madrugada del martes al miércoles, el mandatario norteamericano anunció que suspendería las operaciones militares en Irán durante dos semanas si la República Islámica reabría el estrecho de Ormuz.

Unas horas después, Irán confirmó que volvería a dejar a los buques petroleros por ese lugar por donde circula un 20% del petróleo a nivel mundial. No obstante, en la tarde de este miércoles, Irán ha vuelto a interrumpir la navegación de petroleros por el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel a Líbano que han causado decenas de muertos.

Ante esta incierta situación y esta tregua tan inestable, cabe preguntarse si Trump próximamente volverá a la carga y llevará a cabo nuevas amenazas contra Irán tan contundentes como la de este martes.

¿Podrían desobedecer los soldados estadounidenses a Trump?

Respecto a ese tipo de mensajes tan agresivos por parte del presidente estadounidense, Ben Rhodes, exasesor adjunto de Seguridad Nacional durante la presidencia de Barack Obama, ha asegurado que la forma de tomar decisiones de Trump entraña un gran riesgo.

En una entrevista en la BBC, Ben Rhodes ha subrayado que la forma tan particular de hacer las cosas del mandatario norteamericano "se parece cada vez más a la de un hombre que toma decisiones solo en una habitación".

Respecto a la reciente amenaza de Trump de provocar "la muerte de toda una civilización" (lo que sería un crimen de guerra), el antiguo asesor de Obama ha mencionado que uno de los interrogantes es si los miembros del ejército estadounidense acatarían ese tipo de órdenes. "Veremos si el ejército estadounidense está dispuesto a decirle 'no' a Trump", ha expresado Rhodes.