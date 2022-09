Los animales siguen sufriendo las consecuencias del volcán: "A muchos no los han reclamado"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Sin embargo, los animales afectados no se pueden siquiera cifrar por estadísticas oficiales, pero las protectoras siguen acogiendo a día de hoy a decenas de animales víctimas de la erupción.

“Muchos de ellos no se llegó a localizar a sus propietarios y así estamos”, señala a El HuffPost Imanol Jiménez, presidente de Aanipal (Asociación de Animales de La Palma).

“Seguimos teniendo animales del volcán. Tenemos unos 20 perros afectados, algunos de ellos se reencontraron, otros no y otros, hablando con los propietarios, que no saben si van a tener lugar donde ponerlos, nos dieron su consentimiento para buscarles un hogar”, indica y apunta a que la idea no es tenerlos “en el albergue toda la vida”, ni para ellos ni para los de la calle.