Vox celebra un mitin ilegal en Madrid y dice que no es por gusto, sino por "necesidad"

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Abascal, en pleno mitin de campaña por el 4-M

En campaña, no, no todo vale. Y en la Comunidad de Madrid, por lo menos hasta el 9 de mayo, hay varias zonas de salud bajo cierre perimetral de las que no se puede entrar ni salir salvo causa justificada. Una de ellas es la de Villanueva del Pardillo, población en la que Vox ha celebrado un mitin este jueves, 29 de abril.

La localidad del este de Madrid es uno de los puntos incluidos en la estrategia de confinamientos selectivos por los datos del coronavirus. Sin embargo, la formación de ultraderecha citó a los suyos para un acto de campaña del 4-M esta tarde, con el líder Santiago Abascal a la cabeza.

No se han hecho los olvidadizos, ni siquiera. Abascal ha sacado pecho de que sí se pueden hacer mítines. “El decreto de confinamiento dice que se puede entrar, como hemos hecho en Villanueva del Pardillo, por razones institucionales”, ha afirmado en pleno discurso, como recoge EFE.

Pero la realidad del decreto de la Comunidad de Madrid no dice eso. La Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad incluye las causas en las que se permite entrar y/o salir de las zonas confinadas. Y en ninguna aparece la apostilla “por razones institucionales”:

Se restringe la entrada y salida de personas de los ámbitos territoriales recogidos en el apartado anterior salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.

Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Abascal también se ha preguntado si “no es suficientemente importante” entrar en esta localidad a “defender la democracia, a ejercerla y a practicarla”. ”¿O es que además de confinarnos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, de imponer el toque de queda, de no permitirnos trabajar, van a permitir que los vecinos de Villanueva del Pardillo no podáis escuchar un acto político?”, ha planteado en su speech.

Que no es por gusto, que es por necesidad, dice. Ha añadido que Vox necesita estos “actos políticos” pero el resto de los partidos no, porque al suyo no le “gusta” cómo lo “traducen los medios”, que no les sirven como intermediarios, porque Vox dice una cosa y si no se escucha “directamente, el medio de comunicación dice que los de Vox son fascistas o racistas”.

Al principio de su intervención, eso sí, ha pedido a los asistentes que mantengan la “distancia de seguridad” porque así se lo ha pedido la Guardia Civil que “cumplen órdenes” y que tienen todo su “respeto”, pero ha asegurado que los que les dan órdenes a ellos “luego no cumplen las normas”.

Llueve sobre mojado

Más Madrid denunció ante la Junta Electoral Provincial de Madrid la celebración de un mitin de Vox el 21 de abril en Paracuellos del Jarama, un municipio con restricciones a la movilidad en esa fecha, por lo que la Junta Electoral ha acordado trasladar la denuncia a la Consejería de Sanidad.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado este jueves a Efe que el Departamento “abrirá expediente informativo” de los posibles incumplimientos que le lleguen, como también fue el caso del mitin del PSOE en un polideportivo situado en una zona cerrada perimetralmente de Getafe.