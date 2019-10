Yo como palomitas en el cine y hago ruido (y por eso soy más feliz que tú)

No se trata de mala educación: se trata de que ya os quejáis por todo. No hay nada que hagan los demás que no os moleste. Vuestra postura es la mejor siempre. Y viva la tolerancia.

¿Qué pasa con el grupo de adolescentes que va al cine para echarse unas risitas, aunque no tenga ningún sentido soltar una carcajada con Lars von Trier? ¿Qué pasa con el que llega tarde y hace que todo el mundo se reincorpore en la butaca para que pueda encontrar su sitio? ¿Qué pasa con la pareja que lo comenta todo? ¿O con el niño que te da pataditas en el asiento? ¿Y el que ocupa tu reposabrazos? ¿Y esos que saben que no les queda refresco en el vaso, ni siquiera hielo, y siguen intentando absorber hasta la última burbuja de aire con la pajita? Eso SÍ que crispa los nervios. Tanto como que queráis prohibir comer en el cine.

Esto es antinatural

Como no os cortáis a la hora de decir que os estorban, ellos también pueden decir en voz alta: sois unos rancios. O unos pijos. Y no es un insulto, solo una observación.

A los intelectuales

Por otro lado, existe otro argumento que jamás será entendible. Y mirad que he intentado comprenderlo: el de que no es lo mismo comer viendo una película de Marvel que viendo una de Almodóvar. ¿Pero quiénes sois? ¿Martin Scorsese? El director dice que las películas de la franquicia no son cine, que convierten las salas en parques de atracciones. Martin, Marvel también puede generar emociones, aunque no las despierte en los intelectuales que prefieren Shutter Island. De hecho, puedo jurar que el público de Marvel también está capacitado para ver una película más sesuda.