Vox quería censurar este cartel de Zahara. 'SPOILER': sale mal

Pero, en la era de internet, esto no es tan sencillo como arrancarlo de las paredes de Toledo para que nadie lo vea: tras empezar a circular la noticia de su retirada, las redes sociales, con su efecto amplificador, pronto consiguieron que casi toda España lo viera. Todo un efecto Streisand —un intento de censura que fracasa, ya que acaba dándole mayor visibilidad a la obra de la que hubiera tenido si no se la hubiese pretendido acallar— o, con otras palabras: un ‘si no quieres cartel, toma dos tazas’.