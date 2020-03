Zancada hacia la Igualdad: todo lo que cambia con la ley del 'solo sí es sí'

La redacción del proyecto no ha sido sencilla. De hecho, ha propiciado un explícito roce —por otro lado “normales”, como defienden desde el Ejecutivo— entre Unidas Podemos y el PSOE. Pero, a fin de cuentas, no son tanto los medios como el fin. Y es que este anteproyecto de ley supone una gran zancada para España en términos de Igualdad, convirtiéndo de nuevo al país en un referente feminista internacional.

El grito de la calle ha calado en la política. Cuatro años después de que miles de mujeres tiñesen de morado España para gritar que lo ocurrido con ‘La Manada’ de San Fermín no fue “abuso”, sino “violación”, la ley les da la razón. Es, por ahora, sólo un anteproyecto que deberá salvar las correspondientes enmiendas, cribas y retoques. Pero ya es algo: la Ley Orgánica Integral de la libertad sexual presentada este martes en el Consejo de Ministros considerará, entre otras cuestiones, que todas las conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de otra persona serán consideradas agresiones sexuales.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Concentración tras la sentencia de La Manada.

El anteproyecto castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años toda agresión sexual. En el actual Código Penal, en el que se tipifica también el abuso de manera separada, se prevén de 1 a 5 años de cárcel o multas. Desde Igualdad precisan que “excepcionalmente” y siempre que no haya circunstancias en el delito, el los delitos de agresión se podrá rebajar la pena, interponiendo a prisión o trabajos en beneficio de la comunidad de 6 meses a un año.

Las principal característica es que pondrá el foco en el consentimiento expreso y eliminará la diferencia entre abuso y violación. Es decir, no será necesaria la existencia de “violencia e intimidación”. Se rebajarán las penas de prisión pero se añadirán agravantes que podrían elevar las penas a 12 o 15 años de prisión.

Seis años tarde

La nueva ley recoge lo ratificado por España al firmarse el convenio de Estambul hace seis años. Este anteproyecto, sometido a varias modificaciones, reconoce más concretamente las libertades sexuales y señala todos los tipos de violencia sexual: la ejercida dentro de la pareja, las violaciones de amigos o familiares, la violencia sexual online, las agresiones sexuales en grupo o manadas… Algo que resultaba imprescindible ya que las víctimas de esta violencia no han sido reconocidas como víctimas de violencia machista, no han tenido la misma red de apoyo o asistencia y han sido juzgadas en un contexto donde las violaciones grupales no hacen más que aumentar.