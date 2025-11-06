Modelos de Miss Universo se plantan ante un 'señoro' de la organización por insultar a la candidata mexicana

Miss México, Fátima Bosch, se presenta en el escenario durante el evento de bienvenida de Miss Universo 2025 en Bangkok (Tailandia), el 5 de noviembre de 2025.

Entre los incontables mecanismos de cosificación y manipulación sexual contra las mujeres que arrastra nuestra sociedad, los concursos de belleza son uno de los ejemplos más claros. Y, sin embargo, esta vez, el más poderoso de ellos, el de Miss Universo, está viviendo una revolución: las modelos, por dignidad, se han levantado ante el ataque a una de sus compañeras. No es un plante total, pero denota que algo se mueve.

Vamos con el caso: ocurre que en la edición de 2025 -que se celebra este mes en Bangkok (Tailandia) con representantes de 122 países y territorios-, uno de los los organizadores del concurso ha insultado a la representante de México, la joven Fátima Bosch. Se trata del director del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, contratado por la organización Miss Universo como productor. Este empresario tailandés -propietario del Miss Grand International (MGI), que compite contra Miss Universo en el mundo de los concursos de belleza- está siendo criticado por haber llamado "tonta" a la delegada mexicana en una actividad oficial, un momento que se ha viralizado en las redes sociales.

Como se puede ver, en una de las ceremonias previas al certamen en sí, Itsaragrisil reprendió a Bosch frente a decenas de concursantes por no haber publicado contenido promocional. Cuando ella cuestionó a Nawat por sus palabras ("Sé qué lado es correcto y qué lado es incorrecto", le dijo), éste llamó a seguridad y amenazó con descalificar a quienes apoyaran a Bosch. Ella abandonó la sala junto a otras concursantes, que lo hicieron en señal de solidaridad al escuchar el insulto a su compañera y la orden dada.

Mientras muchas de las modelos se ponían de pie para mostrar su apoyo a Bosch, Nawat decía aún, micro en mano y con tono matón: "Si alguien quiere continuar con el concurso, que se siente. Si se retira, las demás chicas continúan". A pesar de esto, en el vídeo se ve como la mayoría de las mujeres permanecieron de pie y varias se dirigieron hacia la puerta. Un gesto de sororidad.

Entre las que abandonaron el evento el martes se encontraba la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca. "Esto se trata de los derechos de las mujeres", declaró al salir del acto. "Así no se deben manejar las cosas. Insultar a otra mujer es una falta de respeto enorme. Por eso tomo el abrigo y me voy".

Tras abandonar el acto del martes, Bosch declaró a la prensa que el ejecutivo de 60 años "no fue respetuoso" y que la había llamado "tonta". Nawat lo negó, alegando que sus palabras habían sido malinterpretadas y que la mexicana había causado "daño" a la organización y el evento.

La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) ha condenado el comportamiento "malintencionado" del Nawat, quien después se disculpó visto lo que se había formado, informa BBC Mundo. En un video publicado en redes sociales, Nawat declaró: "Si alguien se siente mal, incómodo o afectado, lpido disculpas a todos. En especial, pido disculpas a las chicas que estaban presentes, unas 75".

La Embajada de México en Tailandia aseguró a través de Facebook que mantiene contacto con la candidata y sus familiares para brindarles la asesoría que corresponda, sin entrar en detalles.

Las concursantes de Miss Universo, ganadoras de los certámenes nacionales en sus respectivos países, asistieron mientras al evento del martes luciendo sus bandas y vestidos, esperando que no haya más incidentes. La ganadora será coronada como la nueva Miss Universo el 21 de noviembre.

El mar de fondo

En una declaración en vídeo, el presidente de la MUO, que resulta ser el mexicano Raúl Rocha, afirmó que Nawat había "olvidado el verdadero significado de ser un anfitrión de verdad". Rocha denunció que el funcionario tailandés había humillado, insultado y faltado al respeto a Bosch, y que había cometido el grave abuso de llamar a seguridad para intimidar a una mujer indefensa. También aseguró que la participación de Nawat en el certamen se limitaría al máximo o se eliminaría por completo, e indicó que la Organización Miss Universo emprendería acciones legales en su contra. "Deseo reiterar que Miss Universo es una plataforma de empoderamiento para las mujeres, para que sus voces se escuchen en el mundo", afirmó Rocha.

En declaraciones a EFE, el tailandés dijo, no obstante, que MUO, sin avisarles, llevó carteles que mostraban el nombre de un casino en línea al hotel en el que se encuentran las candidatas y al que acudieron agentes de la Policía en búsqueda de responsables. Frente a periodistas, los policías se llevaron presuntamente a la comisaría a un trabajador de Miss Universo, sin que se conozcan hasta ahora detalles posteriores.

Antes de la llegada de la Policía, MGI y MUO habían sostenido una guerra de comunicados en los que se amenazaban con acciones legales por diferencias en cuanto a la celebración de una cena presidida por Nawat y su propuesta de que el público votara por sus candidatas para escoger a las 10 con más respaldo popular.

El equipo de Miss Universo asegura que esta actividad no está autorizada y que esas votaciones no incidirán en el resultado del certamen, mientras Nawat insiste en que es parte del acuerdo con MUO.

Posteriormente, la candidata Bosch declaró en una entrevista: "No he visto las redes, no he tenido chance de ver nada porque estamos en actividades, pero sólo decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz. Estoy aquí más fuerte que nunca. Yo tengo un propósito, tengo cosas que decir, tengo espacios que preocupar".

"Estamos en el siglo XXI, yo no soy una muñeca para estarla maquillando, peinándola o cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y todas las niñas que luchan por causas, y decirle a mi país que estoy comprometida completamente en esto, como el día uno, y mientras haya Miss Universo, México tiene un representante. Los amo muchísimo", añade.

"Nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz"

Sus palabras han sido aplaudidas notablemente en México, donde el caso se ha seguido con mucha indignación, hasta el punto de que se ha pronunciado su presidenta, Claudia Sheinbaum, justo el día en el que ella misma denunció una agresión sexual en plena calle, donde fue manoseada. A su entender, la representante de su país es "un ejemplo" de cómo las mujeres deben levantar la voz. "Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", afirmó la gobernante mexicana.

La presidenta aprovechó para reflexionar sobre los estereotipos que históricamente han limitado la participación de las mujeres en la vida pública, y recordó una frase común con la que muchas fueron educadas. "Yo digo luego en los eventos públicos que, fíjense la frase, esto que nos decían a las mujeres, ¿no? ‘Calladita te ves más bonita’. Bueno, no sé si alguien se lo dijeron aquí de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron. Afortunadamente no mi familia. Pero sí llegaron a decirme: 'como que calladita te ves más bonita'", comentó.

La presidenta subrayó que la verdadera belleza de las mujeres radica en su capacidad de expresarse y defender sus derechos. "Entonces, eso no. Y en los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, mi reconocimiento a esta joven", dijo.