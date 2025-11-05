Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La presidenta de México es agredida sexualmente al ser manoseada en plena calle de la capital
La presidenta de México es agredida sexualmente al ser manoseada en plena calle de la capital

Un hombre se acercó por detrás a Claudia Sheinbaum abrazándola y acercándose a su cara, antes de ser apartado por sus escoltas.

Antón Parada
Antón Parada
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, siendo manoseada en plena calle de la capital mientras conversaba con viandantes.
No era inteligencia artificial (IA), sino una agresión sexual en plena calle a la mandataria y máxima autoridad de un país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un manoseo de un hombre que se le acercó mientras conversaba con ciudadanos, este miércoles, durante un paseo por el centro histórico de Ciudad de México. 

Aún estando acompañada de sus escoltas, el varón de mediana edad logró acercarse a la presidenta mexicana y mantener contacto físico con ella. En esa posición, desde atrás, también acercó su cara a la de Sheinbaum en un gesto que apunta a que trató de besarla, al tiempo que intentó tocarle el pecho. En ese momento, la seguridad intervino separándole.

El escolta que le detuvo también tuvo que agarrarlo, puesto que el hombre aún trató de volver a dirigirse a la mandataria mexicana, también verbalmente, aunque la calidad del sonido no permite distinguir exactamente qué le dijo. Diversos medios nacionales, como El Universal, han publicado que el individuo fue detenido cinco horas más tarde siendo identificado como Uriel Rivera Martínez.

El arresto se produjo con efectivos de la policía capitalina, que actuaron en coordinación con agentes federales. El presunto autor de los hechos fue detenido en la misma zona en la que tuvo lugar el manoseo, para pasar a ser puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Cuidad de México, en la colonia Doctores. Presumiblemente será acusado de los delitos de acoso y abuso sexual.

Secretaría de las Mujeres del Gobierno: "Ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual"

Desde la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México no han tardado en pronunciarse, a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que lamentan  que "ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual" en un país donde el 70% de las mujeres han denunciado ser víctimas de algún tipo de violencia. 

"La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin (su) consentimiento", han denunciado desde el organismo, señalando que "es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito".

Las imágenes han circulado como la pólvora en redes sociales desde esta mañana, provocando distintas reacciones que se dividen entre quienes lamentaron un nuevo caso de machismo que llega a las más altas esferas del poder, quienes aseveran que debe ser una noticia falsa realizada por IA y quienes dejan entrever que sería un montaje del propio Ejecutivo mexicano, a modo de cortina de humo o distracción, ante la convulsión social por el reciente asesinato a disparos del alcalde de Uruapan Michoacán, Carlos Manzo.

Antón Parada
Antón Parada
Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 