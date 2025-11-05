La presidenta de México es agredida sexualmente al ser manoseada en plena calle de la capital

No era inteligencia artificial (IA), sino una agresión sexual en plena calle a la mandataria y máxima autoridad de un país. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un manoseo de un hombre que se le acercó mientras conversaba con ciudadanos, este miércoles, durante un paseo por el centro histórico de Ciudad de México.

Aún estando acompañada de sus escoltas, el varón de mediana edad logró acercarse a la presidenta mexicana y mantener contacto físico con ella. En esa posición, desde atrás, también acercó su cara a la de Sheinbaum en un gesto que apunta a que trató de besarla, al tiempo que intentó tocarle el pecho. En ese momento, la seguridad intervino separándole.

El escolta que le detuvo también tuvo que agarrarlo, puesto que el hombre aún trató de volver a dirigirse a la mandataria mexicana, también verbalmente, aunque la calidad del sonido no permite distinguir exactamente qué le dijo. Diversos medios nacionales, como El Universal, han publicado que el individuo fue detenido cinco horas más tarde siendo identificado como Uriel Rivera Martínez.

El arresto se produjo con efectivos de la policía capitalina, que actuaron en coordinación con agentes federales. El presunto autor de los hechos fue detenido en la misma zona en la que tuvo lugar el manoseo, para pasar a ser puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Cuidad de México, en la colonia Doctores. Presumiblemente será acusado de los delitos de acoso y abuso sexual.

Secretaría de las Mujeres del Gobierno: "Ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual"

Desde la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México no han tardado en pronunciarse, a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que lamentan que "ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual" en un país donde el 70% de las mujeres han denunciado ser víctimas de algún tipo de violencia.

"La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin (su) consentimiento", han denunciado desde el organismo, señalando que "es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito".

Las imágenes han circulado como la pólvora en redes sociales desde esta mañana, provocando distintas reacciones que se dividen entre quienes lamentaron un nuevo caso de machismo que llega a las más altas esferas del poder, quienes aseveran que debe ser una noticia falsa realizada por IA y quienes dejan entrever que sería un montaje del propio Ejecutivo mexicano, a modo de cortina de humo o distracción, ante la convulsión social por el reciente asesinato a disparos del alcalde de Uruapan Michoacán, Carlos Manzo.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.