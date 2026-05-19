Irán responde a Trump, tras desvelar que suspendió un ataque: "Tenemos el dedo en el gatillo"

Lo que parecía la enésima amenaza o demostración de un poder militar, tan obvia para una potencia mundial como incapaz de resolver el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, ha vuelto a recibir la misma lectura de cartilla por parte de las autoridades iraníes. La respuesta de Teherán al anuncio de Donald Trump de que aceptó suspender y aplazar un ataque a gran escala contra Irán vuelve a conformar una advertencia clara. La de que tienen "el dedo en el gatillo".

Dicha respuesta ha sido formulada por el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, a través de un comunicado dado a conocer por la agencia informativa Tasnim, ligada a la propia Guardia Revolucionaria. Abdolahi ha sido claro en su aviso: "Anunciamos a EEUU y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo".

Al igual que las amenazas de un Trump que pierde la paciencia por el coste económico de la guerra, Irán ha contestado confirmando uno de los peores temores de Washington, que el tiempo de tregua le haya permitido a Teherán reconfigurar sus capacidades militares. Así, el general ha prometido una respuesta militar "rápida, decisiva, poderosa y extensa", tras haber superado un proceso de preparación bélica.

¿Un posible ataque en "dos o tres días"?

El anuncio de Trump disparó en la noche de ayer todas las alarmas en un momento de distensión marcado por el envío y rechazo de propuestas de uno y otro bando. De hecho, el mandatario estadounidense aseguró que el motivo por el que le habían demandado un aplazamiento fue el avanzado estado de las negociaciones.

"Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo", aseguró Trump. Con todo, la respuesta de la diplomacia iraní, en boca de su ministro de Exteriores, Ismail Bagaei, fue la de señalar que esas negociaciones continuaban en el cauce habitual, es decir, con una nueva propuesta remitida a Pakistán para que medie con EEUU.