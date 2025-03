Analistas destapan las grandes contradicciones de Putin y todo revela su verdadera intención

MAXIM SHEMETOV VIA EFE

Los analistas del Instituto de Estudios de Guerra de Estados Unidos (ISW) creen que Putin rechaza la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente de EEUU, Donald Trump. Sus propuestas alternativas con condiciones contradice el objetivo inicial de garantizar una paz a largo plazo en Ucrania.

Según publica el medio The New Voice of Ukraine, los comentarios de Putin de que un alto el fuego debería "conducir una paz duradera y eliminar las causas fundamentales" de la guerra rechazan la propuesta de Washington y Kiev. Estos últimos estipulaban un cese de las hostilidades durante 30 días para "un fin más amplio de la guerra".

"Al hacer contrademandas, Putin intenta proyectar su fuerza militar enfatizando las recientes ganancias territoriales de Rusia en el óblast de Kursk y afirmando que las fuerzas rusas estaban avanzando en casi todas partes a lo largo de la línea del frente", tal y como señalan los analistas de ISW.

En este sentido, los expertos advierten que los términos del alto el fuego planteado podrían "beneficiar desproporcionadamente" a Rusia y prepararían el terreno para nuevas hostilidades en condiciones favorables para el Kremlin. Esto es lo que pasaría, según sus informes, a los que ha tenido acceso el medio.

Putin exige que EEUU y sus aliados suspendan la ayuda militar a Ucrania, mientras que Kiev detiene la movilización y el entrenamiento de sus tropas.

Esto iniciaría el desarme efectivo de Ucrania, y si se prolonga, evitará que las fuerzas ucranianas restablezcan su preparación en el combate.

Mientras tanto, Rusia continúa con la movilización, la producción de armas y la entrada de ayuda militar de sus aliados, incluidos Corea de Norte e Irán.

Por lo tanto, "la propuesta de Putin no trata de paz, sino de congelar la capacidad de Ucrania para defenderse y permitir que Rusia reanude ofensivas a gran escala cuando Moscú lo considere necesario".

Los analistas de ISW concluyen que las demandas de Putin exponen sus verdaderas intenciones. El Kremlin utiliza el concepto de alto el fuego como una herramienta de manipulación, intentando obtener concesiones de Ucrania y Occidente incluso antes de que comiencen las negociaciones reales. De hecho, creen que están convencidos con las siguientes premisas.