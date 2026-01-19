Trump amenaza con aranceles y la UE responde con la misma moneda: considera imponer aranceles de represalia por 108.000 millones de dólares a EEUU

Personas portan banderas groenlandesas y una pancarta que dice "Yankee Go Home" protestan contra el presidente Donald Trump y su intención de adquirir Groenlandia el 17 de enero de 2026 en Nuuk.

El deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Groenlandia, va más allá de un interés geopolítico. Parece tener prisa y su presión va en aumento, mientras la Unión Europea y la OTAN van tomando medidas, aunado con vías diplomáticas y una última decisión a meditar: pagar con la misma moneda a EEUU e imponerles aranceles por valor de 108.000 millones de dólares (unos 93.000 millones de euros), según Financial Times.

La otra opción es restringir el acceso de empresas estadounidenses al mercado del bloque en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, a los aliados de la OTAN que se oponen a su campaña para apoderarse de Groenlandia.

Las medidas de represalia se están elaborando para dar a los líderes europeos influencia en reuniones cruciales con Trump en el Foro Económico Mundial en Davos esta semana, según el informe del FT, citando a funcionarios involucrados en los preparativos para las reuniones en Suiza.

El portavoz de Downing Street, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, habló con el primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte también contactaron, y luego hablaron con el presidente Trump.

Trump ha pasado en los últimos días de la presión político‑militar sobre Groenlandia a una confrontación económica abierta con Europa, usando amenazas de aranceles crecientes como palanca para forzar una venta del territorio, mientras la UE y varios aliados han cerrado filas con Dinamarca y Groenlandia.

Las últimas declaraciones y anuncios de Trump

Trump ha anunciado aranceles del 10% a partir del 1 de febrero a todas las importaciones desde Groenlandia y desde ocho países europeos implicados en su defensa (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia), con amenaza de subirlos al 25% en junio si no se negocia una "compra total" de Groenlandia.

"Estados Unidos necesita poseer Groenlandia"

En redes sociales y declaraciones del fin de semana, ha repetido que "Estados Unidos necesita poseer Groenlandia" para frenar a Rusia y China, insistiendo en que los acuerdos actuales con Dinamarca (incluido el tratado de 1951 que ya le permite ampliar bases) son insuficientes y comparando la situación con la operación militar reciente en Venezuela.

Reuniones clave



El 15 de enero se celebró una reunión en la Casa Blanca entre el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Rubio y los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia; Washington habló de "continuar discusiones técnicas sobre la adquisición", mientras Lars Løkke Rasmussen aclaró que solo se acordó crear un grupo de alto nivel para estudiar opciones de seguridad, sin aceptar ninguna venta.

Paralelamente, varios aliados europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, países nórdicos) han coordinado despliegues de personal militar a Groenlandia en ejercicios con Dinamarca, en un esquema de presencia rotatoria “permanente” al estilo del flanco oriental de la OTAN, subrayando que la defensa de la isla es asunto de toda la alianza.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este domingo que convocará a los Estados miembros a una reunión extraordinaria "en los próximos días". Según fuentes europeas, el portugués podría convocar la reunión de forma presencial el próximo jueves 22 de enero.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirma que "Europa no se dejará chantajear" en respuesta a la amenaza de Trump de imponer aranceles a ocho miembros de la OTAN por Groenlandia.

Los líderes de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido advierten en una declaración conjunta que el plan de Trump corre el riesgo de provocar una "peligrosa espiral descendente".

Los ocho países afirman que respaldan firmemente "los principios de soberanía e integridad territorial" de Groenlandia a pesar de las amenazas de un arancel del 10%.

En cuanto a la posición de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha advertido hoy en una entrevista de que una hipotética agresión de EEUU sobre Groenlandia debilitaría la OTAN y beneficiaría a Rusia, en un mensaje dirigido a subrayar el coste geopolítico del pulso.

Mientras tanto, miles de personas han estado protestando contra los planes de Trump en Groenlandia y Dinamarca.

Lo último ha sido la rueda de prensa conjunta celebrada en Oslo de los ministros de Asuntos Exteriores de Noruega y Dinamarca, donde abordaron la tensa situación diplomática:

Espen Barth Eide (Ministro de Asuntos Exteriores de Noruega) , afirmó que "Noruega se mantiene firme junto al Reino de Dinamarca" en este asunto, respetando al 100% su soberanía e integridad territorial. Calificó las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a los aliados como "inaceptables entre aliados cercanos" y aseguró que Noruega no se dejará presionar.

, afirmó que en este asunto, respetando al 100% su soberanía e integridad territorial. Calificó las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a los aliados como y aseguró que Noruega no se dejará presionar. Lars Løkke Rasmussen (Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca) declaró que no se trata solo de un problema para Dinamarca, sino para el "orden mundial internacional", y recordó que Groenlandia está cubierta por el Artículo 5 de la OTAN.

Mark Rutte ha hablado con Trump



Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha hablado directamente con Donald Trump sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico, con al menos una llamada telefónica confirmada el 18 de enero de 2026.

No se han revelado detalles del contenido, pero Rutte ha dicho que "seguiremos trabajando en ello", sin nombrar el tema de los aranceles, y espera reunirse personalmente con Trump en Davos esta semana durante el Foro Económico Mundial.

La respuesta de Dinamarca, Groenlandia y aliados



El gobierno danés insiste en que una toma de control estadounidense "no es necesaria" porque el acuerdo de bases ya da a Washington todo el acceso militar que necesita, y recalca que Groenlandia "no está en venta" y que la defensa de la isla debe mantenerse en el marco de la OTAN.

"Groenlandia no está en venta"

Líderes europeos y expertos en seguridad destacan que no existe una amenaza inmediata de Rusia o China sobre Groenlandia y que, de hecho, EEUU ya ejerce un control militar de facto en la isla desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que el problema que identifican ahora es la propia estrategia de la Casa Blanca.

Los mercados mundiales se sacuden, el euro se debilita

El euro abre a la baja y se espera que los mercados europeos se vean sometidos a presión, según ha publicado Reuters. Las actualizaciones constantes son el pan no de cada día, sino de cada minuto, y agrega movimientos de divisas el domingo por la noche y cotizaciones nuevas.

Al iniciarse las operaciones en Asia-Pacífico, el euro cayó un 0,2%, situándose en torno a los 1,1572 dólares, su nivel más bajo desde noviembre. La libra esterlina también se depreció, mientras que el yen se fortaleció frente al dólar.

Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King Jr., lo que significa una reacción tardía en Wall Street.

Según Capital Economics, los países más expuestos al aumento de los aranceles estadounidenses eran el Reino Unido y Alemania, estimando que un arancel del 10% podría reducir el PIB de esas economías en alrededor de un 0,1%, mientras que un arancel del 25% podría reducir la producción entre un 0,2 y un 0,3%.

Eso sí, siempre hay una contrapartida: es probable que las acciones europeas de defensa sigan beneficiándose de las tensiones geopolíticas. Las acciones de defensa SXPARO han subido casi un 15% este mes, ya que la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos alimentó la preocupación por Groenlandia.

Por qué esto importa tanto: OTAN, Ártico, comercio y un precedente peligroso

Lo que hace que el episodio de estos días sea distinto de otras "salidas" pasadas es la combinación de tres elementos: