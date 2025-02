Avisan a EEUU de la trampa rusa a cambio de la traición a Occidente

Los exiliados ucranianos han lidiado con el dolor, la ansiedad de empezar de nuevo y la culpa del superviviente. Ahora, a esos sentimientos se suma el impacto de ver cómo el futuro de su país se tambalea ante una negociación que consideran una trampa dictada por Rusia.

Donald Trump ha dejado clara su posición sobre Ucrania. Su afirmación de que el país invadido "nunca debería haber empezado" la guerra ha provocado indignación entre la comunidad ucraniana en el extranjero. Para Olga Onuch, profesora de política ucraniana en la Universidad de Manchester, cualquier intento de imponer un acuerdo injusto será rechazado con fuerza. "Es una cuestión existencial: la supervivencia de su patria. No es algo que se resuelva con una firma", advierte en el diario británico The Guardian.

En su opinión, los ucranianos no están dispuestos a ceder territorio. "Podrían incluso ir en contra de su propio gobierno si se les impone un acuerdo. Y no solo en un referéndum futuro, también en las calles. Hablamos de una población traumatizada y armada, lo que podría desestabilizar aún más la región".

Maria Romanenko, periodista y activista de 32 años, describe su estado de ánimo como una mezcla de frustración y determinación. "Trump me hace sentir traicionada, ansiosa y asustada. Pero también más convencida de que Europa debe redoblar su apoyo", afirma. En Reino Unido, donde ahora vive, le sorprende la despreocupación de algunos. "Un barista me dijo que Trump le parecía gracioso, justo después de pasar la tarde con familias ucranianas desplazadas. Gracioso sería si no estuvieran muriendo miles de personas".

El sentimiento de culpa también persigue a quienes han escapado del conflicto. "Los que hemos dejado el país sentimos que nunca seremos tan válidos como los que se han quedado", explica Romanenko. "Si un ucraniano no te dice que siente culpa, es porque está muerto y ya no puede hablar".

Natalia Ravlyuk, de la organización British-Ukrainian Aid, no oculta su indignación. "Es desesperante oír estas barbaridades, como si no tuviéramos derecho a defendernos. Es terror. Es un genocidio. Cualquier acuerdo con Rusia no vale ni el papel en el que está escrito. ¿Cuándo ha cumplido Rusia alguna de sus promesas? Ucrania es la primera línea de defensa de Europa".

Petro Rewko, presidente de la Asociación de Ucranianos en Gran Bretaña, también critica a Trump: "Sabemos cómo es, pero aun así nos ha sorprendido la frialdad con la que está intentando imponer un acuerdo a cualquier precio. Ucrania es la víctima aquí. Todos queremos paz, pero no a cualquier coste".

Desde el otro lado del Atlántico, Onuch destaca que la conmoción también ha alcanzado a la comunidad ucraniana en Estados Unidos. "Muchos apoyaban a Trump esperando una postura más dura contra Rusia. Pero si Putin no es frenado en Ucrania, seguirá avanzando y desestabilizará el resto de Europa".

En medio de la incertidumbre, el respaldo del Reino Unido ha sido un alivio para muchos. "Mientras otros titubeaban, Gran Bretaña dio un paso al frente. Todos los partidos y políticos respaldaron a Ucrania, y también lo hizo el pueblo británico", destaca Rewko. "Siempre les estaremos agradecidos por eso".