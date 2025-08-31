Detenido otro implicado en el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe

Funeral del senador Miguel Uribe en el Congreso de Bogotá (Colombia), el 12 de agosto de 2025.

La Policía de Colombia arrestó este sábado en Bogotá a otro presunto implicado del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Harold Daniel Barragán Ovalle. El ataque ocurrió el 7 de junio durante un acto de campaña, y el político colombiano perdió la vida a causa de los disparos.

Según informó la Fiscalía General de la Nación a través de la red social X, la captura de Barragán Ovalle se produjo tras las investigaciones realizadas por las autoridades. Al hombre se le acusa de ser el encargado de planificar el atentado contra Uribe y de seleccionar al menor que disparó al político. Barragán Ovalle enfrentará cargos por "homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para cometer delitos y tráfico de armas de fuego".

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto, a los 39 años, dos meses después de ser disparado en la cabeza y en una pierna en Fontibón, un sector de Bogotá. Tras su fallecimiento, la Fiscalía imputó el cargo de homicidio agravado a cuatro personas, entre ellas Barragán Ovalle.

Las investigaciones continúan para identificar a todos los responsables en la planificación y ejecución del ataque, que ya ha llevado a la detención de seis personas. Entre ellas se encuentra Elder José Arteaga Hernández, conocido como 'El Costeño', presunto autor intelectual del atentado.

Además de 'El Costeño', fueron arrestados Katerine Andrea Martínez, alias 'Gabriela', quien entregó la pistola Glock al menor que cometió el crimen; y Carlos Eduardo Mora, el conductor que ayudó a planificar la huida tras el asesinato.

También permanecen detenidos el menor que disparó contra Uribe y William Fernando González Cruz, quien habría transportado a 'El Costeño' y 'Gabriela' después de la agresión. Por otro lado, la Fiscalía ha vinculado a 'El Costeño' con un asesinato ocurrido en 2024, en el que estuvo involucrado un ciudadano mexicano.