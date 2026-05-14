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Trump abre su cumbre con Xi Jinping con un mensaje de optimismo: "Vamos a tener un fantástico futuro juntos"
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Trump abre su cumbre con Xi Jinping con un mensaje de optimismo: "Vamos a tener un fantástico futuro juntos"

La reunión entre ambos líderes arranca en Pekín marcada por la tregua comercial, Taiwán, las tensiones tecnológicas y la guerra en Irán.

Israel Molina Gómez
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Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping
Donald Trump y el presidente chino Xi JinpingAlex Wong Getty Images

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping comenzó este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con un mensaje inesperadamente optimista por parte del presidente estadounidense. "Vamos a tener un fantástico futuro juntos", afirmó Trump ante su homólogo chino al inicio del encuentro, en la jornada central de su visita de Estado a China.

El mandatario republicano aseguró además que, pese a las tensiones entre ambos países en los últimos años, Washington y Pekín han sabido resolver sus diferencias. "Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto muy rápido", señaló Trump durante sus primeras declaraciones junto a Xi.

Por su parte, el presidente chino defendió que "los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias" y añadió que ambas potencias “deben ser socios y no rivales”.

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La reunión entre ambos líderes está marcada por asuntos como la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán. Trump participa en la cumbre acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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