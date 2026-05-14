Trump abre su cumbre con Xi Jinping con un mensaje de optimismo: "Vamos a tener un fantástico futuro juntos"
La reunión entre ambos líderes arranca en Pekín marcada por la tregua comercial, Taiwán, las tensiones tecnológicas y la guerra en Irán.
La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping comenzó este jueves en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín con un mensaje inesperadamente optimista por parte del presidente estadounidense. "Vamos a tener un fantástico futuro juntos", afirmó Trump ante su homólogo chino al inicio del encuentro, en la jornada central de su visita de Estado a China.
El mandatario republicano aseguró además que, pese a las tensiones entre ambos países en los últimos años, Washington y Pekín han sabido resolver sus diferencias. "Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto muy rápido", señaló Trump durante sus primeras declaraciones junto a Xi.
Por su parte, el presidente chino defendió que "los intereses comunes de China y EE.UU. superan sus diferencias" y añadió que ambas potencias “deben ser socios y no rivales”.
La reunión entre ambos líderes está marcada por asuntos como la tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán. Trump participa en la cumbre acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses entre los que figuran Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) y Tim Cook (Apple).