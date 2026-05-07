Destapan la escuela de espías de Rusia: la Universidad Bauman, epicentro del hackeo y la interferencia electoral de Putin

Vistas de uno de los edificios de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, en una imagen de archivo.

Mientras el Kremlin mantiene su fachada de excelencia académica, en el corazón de Moscú opera una oculta maquinaria de guerra cibernética. Una filtración de más de 2.000 documentos internos de la prestigiosa Universidad Técnica Estatal Bauman de la capital rusa ha revelado la existencia de un programa de entrenamiento ultra secreto, denominado simplemente "Departamento 4" o "Entrenamiento Especial", dedicado a suministrar operativos a las unidades de élite del GRU, el servicio de inteligencia militar de Rusia.

La investigación, llevada a cabo por un consorcio de medios que incluye a The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y The Insider, desvela por primera vez el camino directo de los estudiantes desde las aulas de hacking hasta las unidades cibernéticas más notorias del mundo, como Fancy Bear y Sandworm, responsables de ataques contra parlamentos occidentales e interferencias en procesos electorales. La guerra híbrida, de las aulas a la práctica, disparada especialmente en suelo europeo.

Los documentos, que abarcan actividades hasta el año 2025, incluyen cursos que parecen sacados de una novela de espionaje. De las buenas. Las diapositivas de PowerPoint utilizadas en las lecciones muestran dispositivos de hardware diseñados para el espionaje físico y digital, por ejemplo. Originales, de calidad y con precisión. "Un detector de humo que es, en realidad, una cámara; un dispositivo que se instala entre el teclado y el ordenador para registrar cada pulsación; un cable de monitor que funciona como una máquina silenciosa de capturas de pantalla", describen los informes sobre el material didáctico del Departamento 4.

Los estudiantes no sólo aprenden a infiltrarse en redes, sino que se les exige crear sus propios virus informáticos para graduarse. Según la investigación, una de las evaluaciones más críticas para los reclutas es su capacidad de comprender las estructuras de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido.

Los que mandan y lo que piden

A diferencia de otros programas académicos, el GRU ejerce un control absoluto sobre ese misterioso Departamento 4. Oficiales de inteligencia en activo son los encargados de supervisar los exámenes, aprobar a los candidatos y decidir sus destinos finales. Las evaluaciones de los oficiales suelen ser implacables, añaden los citados medios.

En uno de los archivos recuperados, un oficial del GRU escribe sobre un estudiante: "Comprensión insuficiente sobre cómo llevar a cabo un ataque de red remoto". Para aquellos que sí superan las pruebas, el destino suele ser el frente de la guerra híbrida.

Los registros muestran, en cambio, que Daniil Porshin, un estudiante con notas casi perfectas y jugador del equipo de fútbol de la facultad, fue asignado tras su graduación en 2024 a la unidad Fancy Bear. Otro graduado fue destinado a la Unidad 74455 en Anapa, conocida internacionalmente como Sandworm, el grupo al que se le atribuyen los ataques más destructivos contra la infraestructura eléctrica de Ucrania.

El entonces presidente ruso, Dmitry Medvedev, visita un laboratorio en la Universidad Técnica Estatal Bauman, el 25 de abril de 2012, en Moscú. Sasha Mordovets / Getty Images

"Caos" en los aliados de Ucrania

La revelación de este programa de entrenamiento sistemático se produce en un momento en que Rusia intensifica sus ataques híbridos contra los aliados europeos de Ucrania. El objetivo, según expertos en inteligencia consultados, es generar un "caos" en Occidente, realizando actos de sabotaje e interferencia que permanezcan justo por debajo del umbral que activaría una respuesta militar directa.

"Y el programa Bauman no muestra signos de desaceleración. La cohorte más reciente de aprendices no se graduará hasta el final del año académico 2027", advierte el diario británico The Guardian.

Aunque la Universidad Bauman -fundada en 1830 y cuna de los ingenieros que construyeron los cohetes y tanques soviéticos- nunca ha ocultado sus vínculos históricos con el ejército, la escala de su implicación en el ciberespionaje moderno no tiene precedentes.

Sin embargo, fuentes internas de esta agrupación de prensa sugieren que Bauman es apenas una pieza del rompecabezas, señalando a otra institución, la Universidad MIREA, como una baza "aún más crucial" en la formación de la infantería digital del presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin.

Con estas revelaciones, la comunidad internacional se enfrenta a la evidencia de que la próxima oleada de ataques cibernéticos ya está siendo entrenada hoy en las aulas de Moscú.