El presidente que dijo que "América nunca será comunista" se plantea ahora nacionalizar parte de los gigantes de la inteligencia artificial

La hemeroteca lo recoge con sitio destacado: "\u00a1La hermosa Am\u00e9rica NUNCA ser\u00e1 un pa\u00eds comunista!". Con esta frase (y con otras no menos resonantes) reaccion\u00f3 Donald Trump a la victoria de los aliados del alcalde de Nueva York, el independiente de ideolog\u00eda socialista Zohran Mamdani, en las elecciones primarias del 23 de junio. Si a Trump ya se le atragant\u00f3 la victoria de Mamdani en las elecciones por la alcad\u00eda de Nueva York \u2014hay que recordar que acab\u00f3 haciendo campa\u00f1a a favor de un "MAL dem\u00f3crata" con tal de que no ganara este "peligroso comunista"\u2014 ahora se suma esto. El movimiento de los fieles de la novedosa estrella de la izquierda en EEUU se suma al eco creciente en el pa\u00eds, principalmente por las cr\u00edticas a la gesti\u00f3n de Donald Trump. Nombres como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez o el infinito Bernie Sanders siguen al alza. Pero la prensa internacional est\u00e1 fij\u00e1ndose en otra cuesti\u00f3n, al hilo de aquella declaraci\u00f3n de Trump. Porque como referente del populismo de derecha y\/o ultraderecha, el magnate ha sorprendido al saberse que est\u00e1 considerando nacionalizar parcialmente a los gigantes de la inteligencia artificial. Fue su n\u00famero dos, el vicepresidente J. D. Vance, quien lo reconoci\u00f3 en una entrevista en el podcast del empresario Steven Bartlett hace apenas d\u00edas. J. D. Vance mostr\u00f3 la intenci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de Trump de hacer algo parecido a lo que propuso el 'progresista' Bernie Sanders, que habl\u00f3 de confiscar el 50% del capital de las empresas que controlan la IA para "d\u00e1rselo al pueblo". Para el exaspirante a candidato presidencial dem\u00f3crata "el trabajo creativo de millones de personas \u2014escritores, artistas, m\u00fasicos, periodistas, profesores, cient\u00edficos y ciudadanos comunes\u2014 ha sido esencialmente robado por algunos de los m\u00e1s ricos del mundo [para 'alimentar' a sus herramientas de IA]. Es hora de que lo recuperemos". "No s\u00e9 si el presidente propondr\u00eda la cifra del 50%, pero le gusta la idea. Existe un concepto en la literatura sobre bienestar social que contrapone la redistribuci\u00f3n con la predistribuci\u00f3n. La idea de la predistribuci\u00f3n es dar a los trabajadores voz y voto en la negociaci\u00f3n. Y no creo que la cuesti\u00f3n sea \u00fanicamente econ\u00f3mica", explic\u00f3 el vicepresidente en la entrevista. Sus comentarios se movieron en el elogio al "pragmatismo radical" de Donald Trump, sin entrar a una llamativa ruptura ideol\u00f3gica de un magnate que parec\u00eda todo lo contrario a la menor idea de nacionalizar industrias.