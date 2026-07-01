El puerto de La Guaira se convierte en una morgue improvisada tras los terremotos de Venezuela: ya hay 2.295 muertos, 26 de ellos españoles

Yohancy Gil y Sergio Guanipa, de pie sobre los escombros mientras esperan noticias de los equipos de rescate que buscan a sus hijos en La Guaira (Venezuela), el 30 de junio de 2026.

El último balance oficial eleva la cifra de fallecidos a 2.295 personas, entre ellas 26 ciudadanos españoles. Además, hay más de 10.000 heridos y Naciones Unidas estima que alrededor de 42.000 personas permanecen desaparecidas. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha informado de que 150 españoles siguen desaparecidos y otros 12 continúan atrapados bajo los escombros.

La magnitud de los terremotos que han sacudido Venezuela ha dejado imágenes devastadoras. En el puerto de La Guaira, las autoridades han habilitado una morgue improvisada donde decenas de ataúdes se acumulan junto al mar mientras los equipos forenses trabajan para identificar a las víctimas.

La prioridad ahora es acelerar los entierros para evitar problemas sanitarios, al tiempo que continúan las labores de búsqueda entre los edificios derrumbados.

Continúan los rescates seis días después



Pese al paso de los días, los equipos de emergencia siguen encontrando supervivientes entre los edificios derrumbados. Uno de los rescates más esperanzadores de las últimas horas ha sido el de un niño de tres años, localizado con vida después de permanecer casi seis días atrapado bajo los restos de un edificio.

También continúa conmocionando el caso de Hernán Gil, un vigilante venezolano que logró sobrevivir durante varios días en la garita del sótano del edificio donde trabajaba. Su rescate requirió más de treinta horas de trabajo debido a la complejidad del lugar donde quedó atrapado.

Los especialistas recuerdan que las posibilidades de supervivencia dependen de factores como la disponibilidad de aire, agua o alimentos, así como del estado físico de las personas atrapadas.

Cientos de edificios afectados



Según el balance facilitado por las autoridades venezolanas, 855 edificios han sufrido daños a consecuencia del doble terremoto. De ellos, 189 colapsaron completamente, mientras que otros presentan daños estructurales de distinta consideración.

La ONU prevé prestar asistencia humanitaria a unas 500.000 personas alojadas en refugios temporales habilitados tras la catástrofe.

España envía un hospital de campaña START



España ha reforzado su respuesta humanitaria con el envío de un equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocido como los "Chalecos Rojos".

El dispositivo está formado por más de 40 profesionales voluntarios, entre médicos, enfermeros, bomberos y técnicos especializados en emergencias internacionales, que ya han intervenido en otras grandes catástrofes, como los terremotos de Turquía y Siria, o las inundaciones de Mozambique.

Repatriación de ciudadanos españoles



El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que 92 españoles serán repatriados en un vuelo procedente de Venezuela previsto para este miércoles.

Mientras tanto, continúan las gestiones para localizar al resto de ciudadanos españoles cuyo paradero sigue siendo desconocido.