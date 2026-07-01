El portaaviones más caro del mundo, valorado en 13.000 millones, recurre a una tecnología de 1940 en caso de apagón eléctrico

El portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78), propiedad de la Marina de EEUU, es oficialmente el buque de guerra más caro jamás construido. Se encuentra valorado en aproximadamente 13.000 millones de dólares (algo más de 11.400 millones de euros, al cambio actual).

La embarcación cuenta con un sofisticado sistema de catapulta electromagnética (EMALS) y dos reactores nucleares Bechtel A1B que generan una capacidad eléctrica combinada de 250 megavatios (MW). El portaaviones tiene una capacidad de desplazamiento de 100.000 toneladas, mide 337 metros de eslora y puede transportar hasta 90 aeronaves.

Sin embargo, toda esa tecnología no es capaz de funcionar si se produce un apagón eléctrico. Según informa el medio de comunicación checo especializado en información militar y defensa Armadni zpravodaj, en esa situación de emergencia se recurre a luces de señalización con las que se pueden enviar señales en código Morse.

De hecho, en el año 2017 la propia Marina de EEUU confirmó que se usan las mencionadas luces, una tecnología de 1940. En ese sentido, cabe destacar que esas luces de señalización están consideradas como altamente seguras al no emitir señales de radio. Ello evita que el enemigo pueda interceptar las ondas, lo que imposibilita que se produzcan ciberataques.

Esas ventajas justifican que a día de hoy continúen existiendo grados militares específicos dedicados a las señales visuales. En el caso concreto de EEUU, más allá de impartirse formaciones y cursos específicos en ese ámbito, se ha desarrollado una aplicación con la que se puede practicar el código Morse.

Cabe destacar que hay una gran cantidad de países que, sobre todo en situaciones de emergencia, recurren a técnicas analógicas. Algunos ejemplos de ello son las marinas de otras potencias militares como Reino Unido, Francia o Alemania. Además, Rusia, China o Irán también usan banderas y luces de señalización si se producen cortes del suministro eléctrico.