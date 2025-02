El próximo gran sueño de Dinamarca: "¡Compremos California a Donald Trump!"

Si Donald Trump quiere comprar Groenlandia, los daneses han decidido subir la apuesta: ¿por qué no venderle California a cambio? Así es, Dinamarca ha puesto sus ojos en el Estado dorado, y no es porque les falte territorio, sino porque, al parecer, les sobra sentido del humor. La campaña Denmarkification (dinamarquización, para no iniciados en danés) ya ha reunido casi 200.000 firmas, y no es para menos: ¿quién no querría cambiar los fiordos por las playas de Malibú?

"¿Alguna vez ha mirado un mapa y ha pensado: '¿Sabes que necesita Dinamarca? Más sol, palmeras y patines'? Pues bien, tenemos una oportunidad única en la vida para hacer realidad ese sueño. ¡Compremos California a Donald Trump!", proclama la página web con un entusiasmo digno de una serie de Netflix.

Entre los "beneficios" de la operación, destacan la producción de aguacates (porque los daneses están hasta el cuello de arenques), el dominio tecnológico (para que Silicon Valley pase a llamarse Silicon Fjord) y, por supuesto, rebautizar Disneylandia como Hans Christian Andersenland. Porque, seamos sinceros, ¿no es hora de que Blancanieves y el patito feo compartan protagonismo?

La campaña no solo es una respuesta irónica a las pretensiones de Donald Trump sobre Groenlandia, sino que también aprovecha para meterle un buen pellizco en el ego del presidente estadounidense. "Seamos claros: Trump no es precisamente el mayor fan de California. Lo ha llamado 'el estado más arruinado de la Unión' y lleva años peleándose con sus líderes. Estamos seguros de que estaría encantado de deshacerse de ella por el precio adecuado", aseguran los daneses, con una ironía tan fina que casi duele.

El eslogan de la campaña, Måke Califørnia Great Ægain, es un guiño descarado al famoso Make America Great Again, pero con un toque danés que deja claro que esto es pura provocación. Aunque, por si alguien se lo toma demasiado en serio, al final de la página hay una advertencia: "Esta campaña es 100% real... en nuestros sueños".

Mientras Trump sigue empeñado en comprar Groenlandia (y los daneses siguen diciendo que no está en venta), esta iniciativa demuestra que, cuando se trata de humor, los nórdicos no tienen rival. Así que, ojo, California: puede que pronto tengas que aprender a decir hygge y a disfrutar de la lluvia con una sonrisa. O no. Pero soñar es gratis.