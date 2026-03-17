Una profesora española que trabaja en EEUU relata lo que hacen allí con el material escolar: en España sería ideal

La profesora de español que se hace llamar Mariquilla, conocida en redes sociales como @mariquilla.terremoto, trabaja en una escuela en EEUU y ha relatado lo que hacen allí con el material escolar que en España sería ideal para que a las familias no les suponga un gran gasto a inicio de curso.

Tal y como afirma, los profesores son respnsables de comprar el material de los alumnos: "Sí, pero no". Es precisamente en los centros de enseñanza pública en la que no se les pide a la familia que compren ningún tipo de material, ya que el centro es el responsable de suministrarlo al alumnado.

"Cuando hablo de material me refiero a todo, el material de arte, instrumentos musicales, como pueden ser violines, clarinetes, trompetas...", ha relatado la profesora. Algo que hay que tener en cuenta es que esos materiales se tienen que devolver.

El material básico incluido

Además, el material básico como pueden ser cuadernos, bolígramos, lápices y demás también corre a cargo del centro docente. Ante la pregunta de dódne sale el dinero para comprar todo este material, la profesora revela que "afortunadamente" no sale de su bolsillo.

"Al final de curso el centro escolar me dan un presupuesto de 500 dólares y yo hago un pedido para el próximo curso escolar; teniendo en cuenta el número de alumnos que voy a tener, encargo cuadernos, lápices, bolis, colores, absolutamente todo", ha afirmado.

Qué pasa si se pierde

¿Qué pasa si durante el mes de marzo, en mitad del curso, se quedan sin lápices y sin goma? Mariquilla responde que "parece que los alumnos se comen los lápices y la goma y te toca pagarlo de tu bolsillo".

"Eso depende cómo cada uno se organice el presupuesto, porque yo este verano me compré un pack de 500 lápices y 500 gomas, que ahora mismo tengo lápices para dos años. Y también es cierto que al principio de curso el AMPA te abre una especie de cuenta de fondos para que los padres te ingresen dinero", ha relatado.

Donde ve una inversión económica más grande de lo normal es en la decoración de la clase: "Aquí se espera que la clase esté decorada y que además tenga una serie de espacios como es el rincón de la calna, el rincón de la lectura... Y eso sale del bolsillo del profesor".