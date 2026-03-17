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Si el petróleo se mantiene a 100 dólares, Putin ingresará 10.000 millones de dólares extra al mes y Europa pagará dos veces la misma guerra
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Si el petróleo se mantiene a 100 dólares, Putin ingresará 10.000 millones de dólares extra al mes y Europa pagará dos veces la misma guerra

La subida del crudo por la guerra en Oriente Medio podría disparar los ingresos energéticos del Kremlin mientras Europa paga más por la energía y financia el apoyo militar a Ucrania.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Los precios de carburantes actuales en una estación de Berlín (Alemania).Getty Images

La guerra en Oriente Medio podría tener un efecto inesperado en el tablero geopolítico mundial: revitalizar la economía de Rusia y debilitar la estrategia occidental contra Vladímir Putin. Según un análisis publicado por el semanario alemán Der Spiegel, si el precio del petróleo se mantiene alrededor de 100 dólares por barril, Moscú podría ingresar hasta 10.000 millones de dólares extra al mes gracias al aumento del precio del crudo.

Y el problema, advierten varios analistas, es que Europa podría terminar pagando dos veces el mismo conflicto: primero con el encarecimiento de la energía y después financiando el apoyo militar a Ucrania frente a Rusia.

El petróleo vuelve a ser la gran palanca de Moscú

Tras cuatro años de guerra en Ucrania y múltiples paquetes de sanciones occidentales, la economía rusa empezaba a mostrar señales claras de desgaste. Los ingresos energéticos habían caído significativamente: de más de 300.000 millones de dólares en 2022 a unos 150.000 millones anuales en los últimos tiempos.

Además, varios compradores clave, como India, habían comenzado a reducir su dependencia del crudo ruso, mientras algunos petroleros cargados con petróleo de Moscú quedaban varados en alta mar ante la falta de compradores.

Pero el conflicto en el Golfo ha alterado de nuevo el tablero.

La tensión en el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, ha disparado el precio del crudo desde unos 60 dólares por barril hasta superar en algunos momentos los 100 dólares.

Ese aumento es una bendición inesperada para el Kremlin.

10.000 millones extra al mes para Putin

Las primeras estimaciones apuntan a que Rusia ya está obteniendo miles de millones adicionales por la subida del precio del petróleo.

Si Moscú logra vender su petróleo 40 dólares más caro por barril, los ingresos extra podrían alcanzar unos 10.000 millones de dólares al mes, según cálculos citados por analistas europeos.

Ese dinero llega justo cuando el país necesitaba oxígeno financiero para sostener su esfuerzo militar en Ucrania.

El conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste, donde no solo importan los avances militares, sino también la capacidad económica para sostener el esfuerzo bélico.

Europa, atrapada entre dos frentes

Para Europa, el escenario es especialmente complicado. Por un lado, el aumento del precio del petróleo encarece la energía, el transporte y la industria, con un impacto directo en los ciudadanos y la economía.

Pero al mismo tiempo, los países europeos están destinando enormes recursos para apoyar a Ucrania frente a Rusia. Actualmente, Kiev necesita unos 100.000 millones de dólares al año en ayuda externa para mantener su defensa.

Desde que Washington ha reducido su implicación financiera directa, Europa está asumiendo gran parte de ese coste.

El resultado es paradójico: el aumento del precio del petróleo provocado por la crisis en Oriente Medio refuerza los ingresos de Rusia, mientras Europa paga más por la energía y financia la defensa ucraniana.

Un efecto dominó geopolítico

El temor en Bruselas y en varias capitales europeas es que el conflicto iniciado en Oriente Medio termine deshaciendo años de presión económica sobre Moscú.

Durante años, la estrategia occidental había buscado reducir los ingresos energéticos rusos mediante sanciones y embargos. Ahora, con el petróleo disparado y algunos países recuperando compras de crudo ruso para estabilizar el mercado, ese esfuerzo podría quedar parcialmente neutralizado.

En ese escenario, el conflicto en el Golfo no solo estaría redefiniendo el equilibrio energético mundial. También podría estar dando a Putin un salvavidas financiero en plena guerra de Ucrania.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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