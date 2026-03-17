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Le gritan a Leire Martínez "que le jodan a La Oreja" y ella da una respuesta que es un ejemplo
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Le gritan a Leire Martínez "que le jodan a La Oreja" y ella da una respuesta que es un ejemplo

Ha sucedido en su concierto en Barcelona.

Alfredo Pascual
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Leire Martínez, en una foto de archivo en un concierto.
Leire Martínez, en una foto de archivo en un concierto.Getty Images

La cantante y exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, ha dado toda una lección con su sosegada y ejemplar respuesta en pleno concierto de Barcelona, celebrado este pasado fin de semana, después de que uno de los asistentes gritara contra el grupo donostiarra. 

Mientras estaba hablando entre canción y canción, esta persona del público gritó un "que le jodan a La Oreja", en referencia a La Oreja de Van Gogh tras su salida hace ya año y medio y que tantos titulares generó.

Martínez no entró al trapo y decidió contestar con educación y respeto hacia el grupo en una respuesta que se ha hecho viral: "No, no, no. No, de verdad, no, no, no. No convivo para nada con el odio y el rencor".

En ese momento, la artista se llevó todos los aplausos y vítores del público. "Para nada, han sido increíbles mis 17 años y ahora nos tenéis a todos, me tenéis a mí y les tenéis a ellos, así que es todo estupendo" , remató la cantante. 

El vídeo ha sido compartido en X por el usuario Mario Villu con más de 23.000 reproducciones en sus primeras horas. Además, también ha sido publicado su vídeo en la red social de X, donde suma más de 87.000 reproducciones.

Estas son algunas de las reacciones que ha dejado en ambas redes sociales: 

  • "Yo estaba en el concierto y la verdad que sobraba totalmente ese comentario. Lo podrás pensar, pero no era ni el sitio ni el momento para decirlo. Y eso sí, Leire salió al paso con la gran elegancia que le caracteriza 🥰 Y que 2 horazas de concierto que nos brindó".
  • "Honestamente, yo también pienso lo mismo del grupo, pero jamás me pondría a gritarlo, y menos delante de Leire. Por educación y respeto hacia ella".
  • "Qué elegante es esta mujer ! Qué clase".
  • "Bella, hermosa Leire! Y que madurez! La amoooo".
  • "Antes no me gustaba, ahora me encanta ella se nota que es bien".
  • "Es una reina, qué saber estar tiene".
Alfredo Pascual
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Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

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