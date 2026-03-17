Le gritan a Leire Martínez "que le jodan a La Oreja" y ella da una respuesta que es un ejemplo

La cantante y exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, ha dado toda una lección con su sosegada y ejemplar respuesta en pleno concierto de Barcelona, celebrado este pasado fin de semana, después de que uno de los asistentes gritara contra el grupo donostiarra.

Mientras estaba hablando entre canción y canción, esta persona del público gritó un "que le jodan a La Oreja", en referencia a La Oreja de Van Gogh tras su salida hace ya año y medio y que tantos titulares generó.

Martínez no entró al trapo y decidió contestar con educación y respeto hacia el grupo en una respuesta que se ha hecho viral: "No, no, no. No, de verdad, no, no, no. No convivo para nada con el odio y el rencor".

En ese momento, la artista se llevó todos los aplausos y vítores del público. "Para nada, han sido increíbles mis 17 años y ahora nos tenéis a todos, me tenéis a mí y les tenéis a ellos, así que es todo estupendo" , remató la cantante.

El vídeo ha sido compartido en X por el usuario Mario Villu con más de 23.000 reproducciones en sus primeras horas. Además, también ha sido publicado su vídeo en la red social de X, donde suma más de 87.000 reproducciones.

Estas son algunas de las reacciones que ha dejado en ambas redes sociales: