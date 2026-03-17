Van a probar el nuevo restaurante ambientado en Mario Bros que ha llegado a Madrid: este es su veredicto 

En 1985 se creó el personaje de un fontanero italiano que se iba a llamar Super Mario Bros. 41 años más tarde, ese icónico protagonista de videojuegos, películas e historias ha acompañado a millones de personas en todo el mundo convirtiéndose en uno de los personajes más aclamados por todo el mundo. No hay una generación desde entonces que no haya jugado con él.

Alrededor de su figura se han creado parques temáticos, tiendas, establecimientos y también restaurantes, como el que ha llegado a Madrid. Concretamente, se trata de un italiano conocido como Luigi's, el siempre fiel fontanero y acompañante de Super Mario, pero vestido de verde.

El local, que se ubica en la Glorieta de Bilbao, en pleno centro de la capital, está ambientado en el mundo de Mario Bros. Así describe en la página web: "No todos los restaurantes italianos tienen algo escondido en su interior. Cruza la puerta y empieza a descubrirlo. Explora cada sala y déjate llevar por un lugar que parece otro universo en el centro de Madrid".

Del techo cuelgan setas, cajas con el interrogante para golpear con la cabeza y de la que salen moneda o las Plantas Pirañas (las plantas carnivoras del juego). Todo está pensado al milímetro para crear una experiencia inmersiva mientras se disfruta de una comida italiana.

Lo prueban y este es su veredicto

En las últimas horas se ha hecho viral el vídeo de la cuenta de Instagram Planeaa.Spain, que llevan los jóvenes y creadores de contenido Ángela y Adrián, que han ido a probar el establecimiento. "Nuevo restaurante de Mario Bros en Madrid. Con gastronomía italiana llega este restaurante a la capital con salas temáticas inspiradas en el videojuego", han afirmado en el vídeo.

"El mundo de Mario Bross llega a Madrid porque abre sus puertas este restaurante italiano donde sus salas están inspiradas en el mundo de Mario", han afirmado, mientras se disponen a probar algunos platos de su carta.

"Empezamos como entrante con sus croquetas de trufa y queso provolone. ¡Qué cremosas, como a mí me gustan!", han comenzado valorando, mientras enseña la bandeja con las tres unidades cuyo precio es de 9 euros.

Después han pedido la pizza diabólica, que tiene un coste de 16 euros: "Viene con salami italiano, tomate y mozzarella. Estaba buena aunque la mozzarella soltaba mucha humedad y la base perdía firmeza".

"Vamos a la pasta carbonara con guanciale, que es importante. Está con el punto de cocción perfecto, pero muy salado y no se apreciaba bien el sabor de la salsa", han rematado en el vídeo. Este plato les ha costado 15,50 euros.