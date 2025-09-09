En Estados Unidos animan a los californianos a acudir a las Islas Canarias para disfrutar del buen vino

La pasión por el vino de gran parte de la población hace que viajar a lugares donde cuenten con los mejores viñedos y los vinos de alta calidad se convierta en un motivo de peso para hacer turismo. Millones de personas durante todo el año visitan lugares de todo el mundo para vivir una experiencia única en determinadas ubicaciones del planeta con el objetivo de disfrutar de una afición muy extendida.

En este sentido, son muchos países los que recomiendan viajar a lugares como Francia, Italia o España con este fin. Recientemente, el medio estadounidense The Mercury News ha revelado una lista de 10 destinos par que sus vecinos californianos acudan a los mejores lugares para disfrutar de un buen vino.

Según informan en el medio norteamericano, la lista ha sido elaborada gracias a las sugerencias y respuestas de varios expertos en la materia, que colaboran en la revista Wine Spectator. Y en la lista podemos ver un lugar muy conocido para todos los españoles: las Islas Canarias.

Como pueden imaginarse, la mayoría de destinos seleccionados se concentran en Europa, y seis de ellos se los reparten entre Francia e Italia, aunque también se encuentra Duero (Portual), Finger Lakes (Nueva York) o Valle de Guadalupe (México), además de las islas españolas.

De hecho, en la lista, las Islas Canarias ocupan un lugar privilegiado, al ser el segundo destino más recomendado para disfrutar de un buen vino en este 2025. El resto de lugares quedaría así ubicado: