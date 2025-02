Encuentran un diario en el campo de batalla que destapa el sacrificio de Putin con los soldados norcoreanos

The Washington Post via Getty Im

Las fuerzas especiales ucranianas han encontrado el diario de Gyeong Hong Jong, un soldado norcoreano que murió en combate. Este hallazgo arroja nueva información sobre la participación de tropas de Pyongyang en la guerra, ya que no solo revela tácticas militares utilizadas por los norcoreanos, sino también reflexiones personales que dan una perspectiva más profunda sobre la vida de estos soldados en la guerra.

Entre las tácticas descritas, traducidas por The Wall Street Journal, destaca un esquema detallado que explica cómo neutralizar los drones enemigos. La estrategia consiste en usar a un soldado como "cebo" para atraer al dron, mientras otros dos disparan desde una distancia precisa. Según las anotaciones, el "cebo" debe posicionarse a siete metros del dron, mientras los tiradores operan entre 10 y 12 metros de distancia. Esta táctica refleja un enfoque preocupante de sacrificio personal en beneficio del colectivo.

El diario también incluye estrategias para mitigar el impacto de los ataques de artillería, como dispersarse en pequeños grupos y refugiarse en áreas previamente bombardeadas, asumiendo que esos lugares no serían atacados nuevamente.

Confesiones personales

Sin embargo, lo más impactante no son solo las tácticas, sino las confesiones personales de Gyeong Hong Jong. Las fuerzas especiales ucranianas han revelado que el soldado admite haber robado bienes a los aliados rusos para venderlos, aunque no especifica qué objetos. "Jong no dice exactamente qué robó ni cuánto, pero de ahí se desprende que alguien lo denunció por robar", precisan.

Al parecer, el soldado "se arrepintió de la violación por la que fue enviado a ayudar a las tropas rusas a luchar contra las Fuerzas de Seguridad y Defensa de Ucrania", explican las torpas ucranianas. "Sin embargo, el remordimiento no le impidió cometer un nuevo delito al llegar a Rusia", añaden.

Cuenta que fue atrapado en el acto y prometió corregir su comportamiento y continuar con su misión de "avanzar heroicamente y destruir al enemigo". Además, muestra su devoción hacia el líder norcoreano Kim Jong-Un y sus mandatos: "El querido Comandante en Jefe Kim nos ordenó no humillar el honor de la patria de ninguna manera, mientras que al mismo tiempo mostramos la fuerza y el coraje de las fuerzas especiales".