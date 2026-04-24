Giro histórico en los Marines de EEUU: abandonan las grandes bases militares ante la amenaza creciente de los misiles chinos y los drones iraníes

La guerra en Oriente Medio iniciada el pasado 28 de febrero por el ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán está llevando a tomar importantes decisiones estratégicas al ejército del país norteamericano.

Los Marines de EEUU han cambiado su forma de trabajar, tratando de acelerar las operaciones de apoyo en los equipos militares son más vulnerables a posibles ataques de misiles de largo alcance y drones.

El teniente general William Swan, subcomandante de aviación del Cuerpo de Marines, ha informado de que las fuerzas estadounidenses destinadas en Oriente Medio se están "distribuyendo" de una manera que se asemeja a cómo combatirían en el Pacífico.

"¿Cómo garantizamos nuestra supervivencia y que estemos distribuidos adecuadamente, y que tengamos la capacidad de armarnos, rearmarnos, reabastecernos de combustible, y contar con las piezas y el mantenimiento necesarios para mantener nuestro sostenimiento y nuestra preparación en niveles óptimos?", expresó William Swan.

Tal y como recoge Business Insider, la respuesta a esa pregunta es un giro histórico que conlleva abandonar las grandes bases militares y sustituirlas por instalaciones de menor tamaño. En pocas palabras, todo pasa por descentralizar las operaciones para ponerle las cosas más difíciles al enemigo.

Desde el mencionado medio de comunicación explican que, a la hora de llevar a cabo las operaciones de apoyo en lugares cercanos al combate, "en lugar de depender de una única base extensa, los Marines se están entrenando para desplegar aeronaves y equipos de apoyo en múltiples ubicaciones pequeñas y remotas".

Esa forma de operar se basa en modelo compuesto por un centro y una serie de ramales y nodos. "Si bien un centro más grande aún puede servir como base, los nodos y ramificaciones más pequeños permiten que las tropas se desplacen, recarguen y reabastezcan de combustible a las aeronaves más cerca del combate", detallan desde Business Insider.