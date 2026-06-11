La araña roja regresa con el calor: así es la plaga que puede poner decenas de huevos y destruir los cultivos

Las altas temperaturas favorecen la llegada de plagas. No sólo ocurre con las cucarachas, cuya presencia es muy habitual en verano, sino con otros insectos que además pueden resultar muy peligrosos para la agricultura.

Es el caso de la araña roja (Tetranychus urticae; en realidad se trata de un ácaro), que está muy extendida en toda España y a la que impulsa el calor.

Aunque se encuentra en prácticamente todo el país, las zonas en las que aparece con mayor frecuencia son las regiones cálidas y secas: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

La araña roja se halla sobre todo en cultivos (tomate, pimiento, fresas y cítricos, principalmente) e invernaderos. Aunque también es muy posible encontrarla en jardines y plantas de interior.

Este ácaro prolifera cuando las temperaturas son altas (entre 25ºC y 35ºC) y cuando el ambiente es seco. Las plantas más vulnerables son aquellas con falta de nutrientes o de agua.

Por qué es peligrosa la araña roja y cómo combatirla

Esta plaga se alimenta de la savia: perfora las hojas y succiona los nutrientes. También provoca decoloración, ya que favorece la aparición de pequeños puntos amarillos o blanquecinos en las plantas. Por último, las debilita reduciendo su crecimiento y puede llegar a matarlas.

Otro de sus efectos es producir telarañas en hojas y tallos y hacer que las hojas se sequen.

La araña roja no es peligrosa para el ser humano, pero acaba causando daños en la agricultura. Y no sólo aniquilando a las plantas, también perjudicando a la calidad de sus frutos en caso de que consigan sobrevivir.

Además de sus efectos, son peligrosas por su ciclo de reproducción. Son capaces de poner decenas de huevos en una planta y pueden pasar de huevo a adulto en menos de una semana. De este modo, una plaga en apariencia insignificante se convierte en un problema en cuestión de días.

Una vez se identifica, ya suele ser tarde. Para prevenir que las plagas causen grandes daños se siguen diferentes métodos, por ejemplo, pulverizar agua sobre las hojas (la humedad espanta a la araña roja), aplicar jabón potásico (insecticida natural) o aislar las plantas infectadas para prevenir contagios.

Es mejor combatirla con prevención y medios naturales que utilizando productos químicos, aunque algunos acaricidas específicos pueden ser de ayuda.