Mañueco jura su cargo apostando por la "vocación humanista" del PP a pesar de hacer suya la "prioridad nacional" de Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha jurado su cargo en el hemiciclo de las Cortes, donde se ha propuesto "ilusionar" a esta Comunidad y hacerlo desde una "vocación humanista", inspirada por el papa León XIV.

"Una política que no ilusione no sirve de nada", ha reflexionado en su discurso de toma de posesión, en el que ha reconocido que la colaboración, el diálogo y la concordia social que defiende el papa sirven también al bien común y a "recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia".

También el clave religiosa, el presidente ha confesado que en este acto institucional ha portado consigo una cruz que le regalaron las Madres Carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila, vinculado a Santa Teresa de Jesús, a quien ha citado para compartir que "para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones, porque todo se pasa".

"Desde esta vocación de trabajo asumo mi nueva etapa de gobierno con satisfacción, ilusión y responsabilidad", ha añadido Mañueco, sin referencias expresas al contenido del pacto alcanzado entre el PP y Vox, más allá del agradecimiento reiterado hacia el que será su vicepresidente primero en el Ejecutivo autonómico, Carlos Pollán (Vox), a quien ha concitado para "la apasionante tarea" que les aguarda.

El presidente ha ofrecido "respuestas eficaces" a los problemas que esperan solución, "ilusión" para poner su "pasión" por esta tierra como fuente de "capacidad de trabajo y dedicación" y "responsabilidad para cumplir puntualmente un programa de gobierno" del que ha dicho que cuenta con un "gran respaldo parlamentario".

Con referencias a los jóvenes, los mayores, los emprendedores, los autónomos, agricultores y ganaderos, trabajadores, empleados públicos y estudiantes, entre otros colectivos, Mañueco ha restado importancia a las "grandes palabras" o los "principios hermosos", sino a su propósito de conseguir "la transformación real que supone la política cercana y tangible".

"Es la política que no genera ruido ni confrontación estéril sino que da frutos y cumple su deber, la que convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales", ha argumentado, convencido del valor de la política que "oye, actúa y une, la que cunde".

"Los españoles, primero"

Mañueco se ha expresado de esta forma después de que esta semana fuera investido presidente de la Junta gracias al pacto de gobierno alcanzado con Vox, un acuerdo que incluye, entre otras cosas, la "prioridad nacional" por la que apuesta la ultraderecha en materia de ayudas sociales o de acceso a la vivienda.

Durante su discurso de investidura, el presidente, que ocupa por tercera vez el cargo, pidió que nadie se "rasgue las vestiduras" con el concepto de "prioridad nacional", una expresión que según él es "fácil de entender". A pesar de que Vox habla de "los españoles, primero", Mañueco dijo que las ayudas irían a parar a quienes puedan demostrar una "vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León".

A pesar de sus palabras, el portavoz de Vox y vicepresidente con Mañueco, Carlos Pollán, dejó claro que la "prioridad nacional" significa lo que dice la expresión: "Los españoles primero" en el acceso a cualquier tipo de ayuda pública.