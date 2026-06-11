Cargos contra un asesor de Netanyahu por difundir datos clasificados: ¿qué es esto del 'Bibileaks'?

La Fiscalía israelí ha pedido el cese de Jonathan Urich, un asesor clave y portavoz del primer ministro Benjamín Netanyahu, procesado por filtrar información confidencial sobre Gaza (Palestina) a un medio alemán. Su objetivo: intentar influir en la opinión pública dentro el llamado caso Bibileaks.

En un comunicado, el ministerio público informa de que este jueves presentó la acusación contra Urich ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, cuyo procesamiento la Fiscalía ya avanzó a finales de mayo por delitos de "proporcionar información confidencial con la intención de perjudicar la seguridad del Estado, posesión de información confidencial y destrucción de pruebas".

Urich, recuerda EFE, está procesado en el caso Bild, una causa que deriva de una de las filtraciones investigadas en el caso Bibileaks, que trata el presunto uso de documentos secretos militares desde el entorno del primer ministro israelí.

Urich, asesor de Netanyahu y que también fue director de campaña de su partido, el conservador Likud, participó presuntamente en la filtración en septiembre de 2024 de información militar clasificada al diario sensacionalista alemán Bild, a fin de influir en la opinión pública.

La Fiscalía solicita ahora al tribunal que imponga medidas restrictivas a Urich hasta la finalización del proceso, "incluyendo su destitución definitiva de la oficina del primer ministro y su expulsión de cualquier instalación o lugar de seguridad donde pueda almacehe narse información confidencial". También pide la "prohibición de contacto directo o indirecto con cualquier persona involucrada en el caso, incluidos testigos y sospechosos".

Y no es el único

En este caso también está procesado Eli Feldstein, exportavoz y exasesor de Netanyahu, quien junto a Urich usó "información altamente clasificada del sistema militar para influir en el discurso mediático", según la Fiscalía.

"Feldstein y Urich publicaron una de las informaciones en el periódico alemán Bild, a sabiendas de que se trataba de información secreta y a pesar de saber que la censura militar no permitía su publicación en Israel, asumiendo un riesgo real de perjudicar intereses vitales de seguridad", añade.

Al parecer, según las sospechas, funcionarios de seguridad a su mando extrajeron ilegalmente material sensible de los sistemas de las Fuerzas de Defensa de Israel y se lo entregaron a Feldstein. El interrogatorio de Feldstein reveló que decidió filtrar información clasificada a medios extranjeros para influir en la opinión pública israelí contra las protestas que pedían un acuerdo de liberación de rehenes, los 251 que Hamás tomó el 7 de octubre de 2023. "Su objetivo era afirmar que las protestas socavaron las negociaciones y fortalecieron a Hamás", indica el diario Haaretz.

Un manifestante, con sangre simulada en la cara para denunciar la acción del Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza, en una protesta en Tel Aviv, en 2024. Amir Levy vía getty images

Supuestamente, primero intentó hacer la filtración en Israel, pero la censura militar que se aplica a la prensa lo bloqueó, y entonces surgió la idea alemana. Los documentos fueron entregados a Feldstein en junio, pero su difusión se produjo a principios de septiembre, poco después del asesinato de seis rehenes: Almog Sarusi, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Ori Danino y Hersh Goldberg-Polin. Tras la recuperación de los cuerpos, las protestas contra el gobierno se intensificaron. Según el tribunal, Feldstein decidió entonces publicar los documentos en un intento de desviar la atención pública sobre el acuerdo y culpar de Netanyahu al entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar. Pese al grado de secretismo de los documentos, dijo que los tenía para discursos del primer ministro.

Los planes

El documento, publicado por Bild en septiembre 2024, daba a entender que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar (ya muerto), conspiraba para escapar junto a rehenes israelíes de Gaza por el llamado corredor Filadelfia, la divisoria entre la Franja y Egipto, lo que Netanyahu usó para insistir en la necesidad de mantener de forma indefinida la toma militar de esa frontera y no firmar una tregua con el partido-milicia palestino.

Según adelantó la Fiscalía cuando anunció en julio de 2025 su intención de procesarlo, Urich pretendía divulgar esta información para "influir en la opinión pública sobre el primer ministro y cambiar el discurso sobre el asesinato de los seis secuestrados en agosto de 2024", en referencia a los seis rehenes israelíes supuestamente ejecutados por Hamás cuando las tropas se acercaron a donde estaban retenidos en Rafah, sur de Gaza.

El Ministerio Fiscal destaca que al día siguiente de la detención de Feldstein, Urich cambió de teléfono móvil y "evitó deliberadamente transferir la correspondencia que tenía en su teléfono anterior, para impedir que se utilizara como prueba".

El primer ministro, al parecer, El abogado defensor del oficial de la reserva, Micha Patman, argumentó ante el tribunal hace aproximadamente dos semanas que Feldstein había solicitado información clasificada como "material complementario" para el discurso de Netanyahu. El oficial testificó que Feldstein se presentó como una persona muy cercana al primer ministro con autorización de seguridad de alto nivel.

Sin embargo, Feldstein no superó la verificación de antecedentes de seguridad realizada por el Shin Bet. Patman también declaró en una entrevista radiofónica que Feldstein le había dicho a su cliente que Netanyahu había solicitado más información y que "dedicó un día entero a gestionar el asunto".