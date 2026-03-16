Los Marines de EEUU buscan una capa que hace invisible al soldado ante los drones con cámara térmica: quieren 61.000 unidades listas en 2030

El Ejército estadounidense continúa explorando nuevas formas de proteger a sus soldados en un campo de batalla cada vez más dominado por sensores, drones y cámaras térmicas. Entre los proyectos más llamativos se encuentra el desarrollo de una capa capaz de ocultar la firma térmica de los militares, con el objetivo de que puedan pasar desapercibidos ante drones equipados con cámaras infrarrojas.

La iniciativa forma parte de un programa impulsado por el United States Marine Corps, que pretende adquirir alrededor de 61.000 unidades de esta prenda tecnológica antes de 2030. La idea es sencilla en apariencia: si los drones detectan a los soldados gracias al calor corporal que emiten, el primer paso para evitar ser localizados es reducir o camuflar esa huella térmica.

En los conflictos recientes —especialmente en escenarios como Ucrania o Oriente Medio— los drones con sensores térmicos han demostrado ser extremadamente eficaces para localizar tropas incluso en condiciones de oscuridad, vegetación o camuflaje tradicional.

El desafío de esconderse en el campo de batalla moderno

Durante décadas, el camuflaje militar se centró en romper la silueta visual del soldado mediante patrones de colores adaptados al terreno. Sin embargo, la guerra tecnológica ha cambiado las reglas del juego.

Hoy en día, muchos drones utilizan cámaras infrarrojas capaces de detectar diferencias mínimas de temperatura. Esto significa que, incluso si un soldado está perfectamente oculto entre árboles o ruinas, su calor corporal puede delatar su posición.

Por eso, el nuevo proyecto busca crear una especie de capa térmica avanzada que actúe como barrera entre el cuerpo del militar y los sensores infrarrojos. El material tendría que cumplir varias funciones al mismo tiempo:

Reducir o dispersar la emisión de calor del cuerpo humano

Evitar que la firma térmica del soldado sea fácilmente identificable

Mantener ligereza y movilidad para el combate

Funcionar en distintos entornos climáticos

El reto técnico no es menor. Si el material bloquea demasiado el calor, el soldado podría sufrir problemas de temperatura corporal; si lo deja escapar, el dron seguiría detectándolo.

Una respuesta al auge de los drones militares

La iniciativa responde a un cambio profundo en la forma de combatir. Los drones se han convertido en una de las herramientas más decisivas del campo de batalla moderno. Equipados con sensores térmicos y cámaras de alta resolución, pueden localizar movimientos enemigos a gran distancia y transmitir coordenadas en tiempo real.

Esto ha reducido considerablemente la eficacia del camuflaje clásico. Incluso de noche o en zonas boscosas, un operador de drones puede detectar fácilmente la presencia humana gracias al contraste térmico.

Por esa razón, el United States Department of Defense está apostando por tecnologías que permitan disminuir la visibilidad electrónica de las tropas, no solo su visibilidad física.

En esencia, el objetivo es trasladar al campo de batalla terrestre una lógica similar a la de los aviones furtivos: no se trata solo de esconderse, sino de ser difícil de detectar por sensores avanzados.

Producción masiva para finales de la década

El plan del Cuerpo de Marines prevé adquirir decenas de miles de estas capas térmicas durante los próximos años. Si el proyecto avanza según lo previsto, unas 61.000 unidades deberían estar disponibles hacia el final de la década.

Esto permitiría equipar a un gran número de unidades de infantería con esta tecnología, especialmente en operaciones donde la vigilancia con drones sea intensa.

El desarrollo todavía se encuentra en fase de evaluación técnica. Los ingenieros trabajan en diferentes materiales capaces de absorber, dispersar o redistribuir el calor para evitar que el perfil térmico del soldado destaque en la pantalla de un dron.

La nueva carrera tecnológica del camuflaje

La búsqueda de invisibilidad en el campo de batalla no es nueva, pero los avances en sensores han obligado a reinventarla. Si durante décadas el desafío fue evitar ser visto, ahora también se trata de evitar ser detectado por máquinas.

En ese contexto, la capa térmica que estudian los Marines representa un ejemplo de cómo la guerra moderna se ha trasladado al terreno de la tecnología y los materiales avanzados.

Si el proyecto tiene éxito, podría convertirse en un elemento habitual del equipamiento militar en los próximos años. Y marcaría un paso más en la larga carrera entre sistemas de detección cada vez más potentes y nuevas formas de ocultarse de ellos.