Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los bombardeos

El Pentágono está bloqueando la cooperación de EEUU con las investigaciones sobre crímenes de guerra en Ucrania

El Departamento de Defensa de Estados Unidos está bloqueando los esfuerzos de cooperación de las autoridades estadounidenses para compartir evidencias de posibles crímenes de guerra rusos en Ucrania con el Tribunal Penal Internacional (TPI).



Así lo ha señalado la embajadora de Estados Unidos para la Justicia Penal Global, Beth Van Schaack, en una audiencia del Comité de Exteriores del Senado, que ha subrayado que el Pentágono continúa retrasando la cooperación de EEUU con el tribunal de La Haya en sus investigaciones, recoge la cadena NBC.



El Pentágono ha albergado preocupaciones de que la cooperación con el Tribunal Penal Internacional pueda llevar a un eventual enjuiciamiento de las tropas estadounidenses desplegadas en el extranjero. En este sentido, Van Schaack ha sostenido que compartir información relevante sobre presuntos crímenes de guerra en Ucrania con el tribunal de La Haya no generaría riesgos legales potenciales para las tropas estadounidenses.



A principios de marzo, el periódico The New York Times, citando fuentes anónimas, informó de que el Pentágono estaba bloqueando el intercambio de inteligencia con el TPI, a pesar de que la Casa Blanca y el Departamento de Estado han sido defensores de la cooperación. El citado diario señaló que el Consejo de Seguridad Nacional convocó en febrero a altos funcionarios para tratar de resolver la disputa, pero el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, no cedió a la petición.



El TPI abrió una investigación sobre posibles crímenes estadounidenses en Afganistán en 2017, tras ello, la Administración Trump expresó su indignación e impuso sanciones al fiscal. Más tarde, funcionarios del tribunal anunciaron que el caso contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán recibiría menor prioridad, recoge NBC.