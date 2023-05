Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de los combates en Bajmut

Rusia y Ucrania aceptan una misión de paz de países africanos



Las autoridades de Rusia y Ucrania han acordado recibir una delegación de países africanos con el objetivo de encontrar una solución de paz al conflicto, según ha informado este martes el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. De acuerdo con Ramaphosa, dicha misión internacional está impulsada no solo por Sudáfrica, sino también por los jefes de Estado de Zambia, Senegal, República del Congo, Uganda y Egipto, recoge el portal sudafricano de noticias News24.



"El presidente ruso, Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, con quienes estoy en contacto, han acordado albergar una misión de varios jefes de Estado africanos en Moscú y Kiev", ha señalado Ramaphosa desde Singapur, donde se encuentra de visita oficial. "La principal de nuestras discusiones son los esfuerzos para encontrar una resolución pacífica al devastador conflicto en Ucrania, su costo en vidas humanas y el impacto en el continente africano", ha recalcado el presidente Ramaphosa.



"África está preocupada por la crisis en Ucrania, que afecta directamente a los países africanos y provoca el aumento de los precios de alimentos y el combustible", ha zanjado el mandatario sudafricano, según recoge la agencia rusa TASS. Ramaphosa ha defendido recientemente su posición de "no alineamiento" en el conflicto ucraniano y ha asegurado que esta equidistancia no favorece al país invasor, respondiendo así a las acusaciones de Estados Unidos sobre un supuesto envío de armamento desde Pretoria.