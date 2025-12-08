El presidente chino, Xi Jinping, recibe al presidente ruso, Vladimir Putin, después de la sesión de fotos de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS, el 1 de septiembre de 2025, en Tianjin.

Rusia confía totalmente en China para disponer de sus aviones de combate en plenas condiciones, aunque eso implique gastar dinero. Así se desprende de la información que ha publicado el medio de comunicación taiwanés CNA, sobre los últimos datos del Consejo de Seguridad Económica de Ucrania (CES).

En ellos, hablan de la dependencia crítica de la Federación Rusa de los neumáticos. En el informe, se explica que el desgaste durante los bombardeos daña muchos de los neumáticos de los aviones.

Una realidad que hace que se deban cambiar los neumáticos cada 10 días. Una situación que ha obligado al Kremlin a recurrir a neumáticos importados desde China por la falta de capacidad.

Roman Steblivskyi, experto en políticas de la Asociación para la Seguridad Económica de Ucrania, ha destacado que "sin suministros chinos, Rusia no puede mantener suficiente capacidad de producción militar para soportar una guerra prolongada".

Respecto a una posible persuasión de la UE a China para que deje de ofrecer ayuda a Rusia, el experto considera que "será un largo camino". "China ha optado por apoyar políticamente a Rusia, y Europa debe primero reconocer el problema antes de buscar una solución", ha razonado.

Reforzada la seguridad en Finlandia

Pese a que el Kremlin trata de seguir haciéndose fuerte, por medio de otros países, en Europa, algunos ya están trabajando en reforzar la seguridad. Uno de los últimos ha sido Suecia.

El comandante de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Carlen, ha indicado este domingo que tienen previsto desplegar equipos militares en el norte de Finlandia para reforzar la seguridad en el flanco oriental de la OTAN. Una situación que se produce ante las continuas amenazas rusas.

Una medida que se enmarcará en un aumento de la cooperación entre las partes en materia de defensa, con despliegues que se harán de acuerdo a las "necesidades" existentes sobre el terreno.