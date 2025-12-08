Beatriz de Vicente, profesora universitaria, lanza aviso a todos los alumnos: "Así descubro la inteligencia artificial en los deberes"

La criminóloga, abogada y también profesora Beatriz de Vicente ha señalado en el programa 'Más vale tarde' de La Sexta cuáles son las señales o indicios que ella reconoce cuando un alumno suyo utiliza la inteligencia artificial en sus trabajos.

Una de las primeras cosas que suelen hacer saltar las alarmas en este sentido es un lenguaje demasiado uniforme, la cual suele ser una de las principales características de las herramientas de escritura de la Inteligencia Artificial.

Otro de los indicios son las estructuras del discurso, las cuales suelen ser más regulares que las humanas. También le hacen sospechar las conclusiones que carecen de ese toque personal que hace que cada trabajo sea original y auténtico.

Todas estas señales, tal y como explica en el programa, le permiten detectar, incluso sin herramientas de terceros ni detectores de IA, qué trabajos se han hecho 100% por el alumno y cuáles se han ayudado de estas tecnologías para su realización.

A pesar de ello, la mayoría de centros educativos y universidades suelen contar con plataformas que, con tan solo subir los proyectos, ayudan a conocer cualquier irregularidad en ellos. Sus trucos han sido reproducidos incluso en los medios italianos, los cuales han hecho eco de las técnicas de la española.

Otras señales que nos pueden indicar que el texto o trabajo está elaborado con IA son: la repetición de ideas sin profundizar, la falta de errores gramaticales, no citar de forma correcta o las respuestas vagas o redundantes, que no cuentan con un significado concreto o preciso.

Existen diversas aplicaciones con las que se puede detectar el plagio o el uso de IA. Algunos ejemplos son Winston AI, Turnitin o HIX Bypass. Entre las opciones gratuitas o flexibles se encuentran Uncheck AI o ZeroGPT. Según una encuesta elaborada por Amazon Web Services, cerca del 60% de los contenidos de internet ya han sido generados a través de inteligencias artificiales.