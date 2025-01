Guerra Ucrania Rusia en directo: Zelenski niega la condición de Putin para el fin de la guerra

Ucrania nunca reconocerá legalmente los territorios ocupados por Rusia, independientemente de la presión de los aliados. Lo avisa, a las claras, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y lo ha hecho durante una reunión con miembros del Consejo Internacional de Medios en el Foro Económico Mundial en Davos, el 21 de enero. Un foro potente para un mensaje firme.

"Aunque todos los aliados del mundo se unieran, no reconoceríamos legalmente los territorios ocupados. Es imposible", afirmó además. "Hasta que regresemos allí, siempre estarán ocupados por Rusia y no puede ser de otra manera", dijo, según The New Voice of Ukrania.