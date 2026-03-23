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Israel lanza una ola de ataques contra infraestructura del régimen iraní en Teherán
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Israel lanza una ola de ataques contra infraestructura del régimen iraní en Teherán

La guerra no se detiene.

EFE
Una bandera iraní plantada entre los escombros de una comisaría de policía, dañada en los ataques aéreos de Israel y EEUU, 3 de marzo de 2026, en Teherán (Irán).
Una bandera iraní plantada entre los escombros de una comisaría de policía, dañada en los ataques aéreos de Israel y EEUU, en Teherán (Irán).Majid Saeedi / Getty Images

El Ejército israelí informó este lunes del inicio de una amplia ola de ataques contra infraestructura del "régimen terrorista iraní" en Teherán, según un comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

La ofensiva se produce horas después de que Israel reportara la activación de sus sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán hacia su territorio.

A través de su canal oficial de Telegram, las IDF indicaron que se enviaron alertas de precaución a los teléfonos móviles de las zonas afectadas, instando a la población a dirigirse a refugios y permanecer allí hasta nuevo aviso.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) señaló que sus equipos fueron desplegados en distintos puntos donde se registraron incidentes, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas mortales.

No obstante, paramédicos atendieron a varias personas con heridas leves sufridas al buscar refugio y a otras afectadas por crisis de ansiedad.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, subrayó que los esfuerzos militares del país están centrados actualmente en Irán, mientras que el frente en Líbano, donde continúan las operaciones contra Hizbulá, es considerado secundario.

Zamir advirtió además de que la campaña militar será "prolongada" y que Israel está preparado para intensificar sus operaciones tanto ofensivas como defensivas en la región.

EFE

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