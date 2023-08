La artimaña ucraniana de la bandera para atacar en territorio ruso

El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksi Danilov, ha explicado que los acuerdos con sus socios internacionales no les impide atacar territorio ruso siempre y cuando sea con armamento de fabricación nacional.

En un momento en el que se especula acerca del origen de los drones con los Rusia fue atacada en varios puntos de su territorio, entre ellos Moscú, en los últimos días y sin que Kiev se haya atribuido oficialmente la autoría, Danilov ha asegurado que nada prohíbe a Ucrania levar dichas ofensivas a cabo.

"Tenemos acuerdos con socios de no poder usas sus armas para ataques en el territorio de Rusia para que no sean acusados de participar en la guerra, pero esto no afecta a las armas que nuestro complejo militar-industrial produce", ha dicho.

Danilov ha destacado la industria militar ucraniana ha logrado varios logros, aunque ha preferido no dar detalles, según la conversación que ha mantenido con la televisión ucraniana, que recoge la agencia de noticias UNIAM.

En los últimos días, el centro de Moscú, entre otras regiones rusas, ha sido objetivo de vehículos aéreos no tripulados. Rusia ha llegado a comparar estos ataques con los del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, mientras que Ucrania ha advertido de que a medida que continúa la invasión, el Kremlin debe ser consciente de que la guerra irá penetrando cada vez más en su territorio.