La OTAN se deja de indirectas: "Si Rusia intenta crearnos problemas, quizás haya maneras de crearles problemas a ellos también"

A lo largo de los últimos meses, Rusia ha tratado de desestabilizar a la OTAN llevando a cabo acciones como incursiones con drones y globos en el espacio aéreo de distintos países europeos o incluso el presunto sabotaje a través de la colocación de dos explosivos en una línea ferroviaria de Polonia.

Hasta el momento, la Alianza Atlántica había optado por no aumentar aún más la tensión con el país presidido por Vladímir Putin y no darles una gran importancia a esos movimientos hostiles.

Sin embargo, la retórica de la OTAN ha comenzado a girar en los últimos días para enviar unos mensajes mucho más contundentes a Rusia. El objetivo de ese cambio de estrategia es que Moscú detenga esas acciones de guerra híbrida contra la Alianza Atlántica.

Un ejemplo de ello son las palabras del comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, quien, haciéndose eco de unas declaraciones del almirante Giuseppe Cavo Dragon (presidente del Comité Militar de la OTAN), ha advertido de que "si Rusia intenta crearnos problemas, entonces quizá haya formas de crearles problemas a ellos también".

En ese sentido, Grynkewich ha señalado que "estamos pensando en ser proactivos, esa es la palabra que yo utilizaría", aunque ha subrayado que prefiere "no entrar en detalles sobre cómo podríamos crear esos problemas".

El comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa ha avisado a la población de que "estas amenazas híbridas son un verdadero problema y realmente creo que podemos esperar más situaciones de este tipo".

Desconcierto de estos mercenarios en Rusia: "No teníamos idea de que nos enviaban a la guerra" El Kremlin cuenta con varios apoyos internacionales que están permitiendo, entre otras cosas, al ejército de Putin alargar el conflicto mucho más de lo esperado. A las incorporaciones de soldados de Corea del Norte se le suman también las de otros países como Cuba.

Respecto a la autoría de esos sabotajes e incursiones aéreas, Alexus Grynkewich ha expresado que "sabemos que Rusia está detrás de parte de todo esto, quizá no de todo, pero sin duda de una parte. Y la opinión pública debería saberlo".

Más directa ha sido aún la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien ha asegurado recientemente que "Rusia está cometiendo terrorismo de Estado".