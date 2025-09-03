La Global Sumud Flotilla realiza una parada técnica en Menorca para "realizar comprobaciones de seguridad"

Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon desde Barcelona este lunes han realizado una parada técnica en Menorca "para realizar comprobaciones de seguridad tras las fuertes tormentas". Según un comunicado hecho público por la organización, "las tripulaciones están tomando las medidas necesarias para garantizar el bienestar de todos y el éxito de la misión" antes de proseguir su travesía hacia Gaza.

Esta mañana, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que viaja en la misma embarcación que la activista Greta Thunberg, explicó en el programa Els matins, de 3Cat, que, pese a la inexperiencia en el mar de muchos de los tripulantes, la Flotilla ha sabido defenderse. "Se ha sabido reaccionar, hay una red de apoyo, nadie está herido y se está actuando de forma correcta", ha dicho. Además, del mismo modo la organización de la Flotilla, Colau ha recordado que este intento por romper el bloqueo israelí es civil. "Ojalá los gobiernos pusieran a disposición una flota de barcos en perfecto estado, con las últimas comunicaciones y nos cedieran los recursos para llegar mucho más rápido a Gaza", ha lamentado la exalcaldesa.

La parada técnica en Baleares se produce pocas horas después de que los miembros de la Flotilla detectaran anoche la presencia de drones de vigilancia sobre cada buque. "Estamos aproximadamente a 90 millas náuticas de la isla de Menorca y [...] la información que estamos recibiendo es que cada barco tiene en este momento un dron encima", explicó la activista alemana Yasemin Acar. El suceso ha sido confirmado también por Colau, quien ha comentado a la radio catalana que al menos les ha servido para realizar un simulacro ante un eventual y probable asalto del Ejército israelí antes de llegar a Gaza.

Aunque desde la Global Sumud Flotilla reconocen que será complicado cumplir con el calendario y llegar a Túnez mañana, 4 de septiembre, también se muestran convencidos de que continuarán con una misión que no solo busca abrir un corredor humanitario sino también denunciar la inacción de los gobiernos ante el genocidio en Gaza.

Este miércoles, la organización ha hecho también público un comunicado firmado por decenas de representantes electos de diferentes países del mundo, también en España, en el que exigen "a todos los Estados y autoridades pertinentes a que tomen las medidas posibles para garantizar, como mínimo, la apertura de un corredor humanitario seguro y continuo hacia Gaza". "Es un imperativo moral, legal y humanitario", aseguran antes de solicitar protección para la Global Sumud Flotilla. "Es una iniciativa legal y, por lo tanto, no puede ser atacada ni detenida", detallan.