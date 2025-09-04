La Global Sumud Flotilla retoma su marcha hacia Gaza tras la parada técnica en Menorca: "Más convencidas que nunca"

Los barcos de la Global Sumud Flotilla han retomado ya su marcha tras realizar una parada técnica durante dos noches en la isla de Menorca. Así lo ha anunciado en un vídeo lo exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que viaja en el mismo barco que la activista Greta Thunberg, entre otras. "Por fin dejamos las costas de Menorca atrás y 17 barcos de la Global Sumud Flotilla salimos rumbo a Gaza; próxima parada: Túnez", ha apuntado Colau.

Las embarcaciones que forman parte del mayor intento por romper el bloqueo israelí de Gaza por vía marítima se vieron obligadas a atracar en Menorca tras salir de Barcelona "para realizar comprobaciones de seguridad" después de sufrir "fuertes tormentas". Tal y como ha señalado la exalcaldesa de Barcelona, la pausa de dos noches ha sido obligada por "las necesidades técnicas de algunos barcos pequeños". No obstante, según ha asegurado Colau, la parada les ha sido útil para organizarse mejor y realizar formaciones para afrontar "diferentes situaciones de emergencia" que puedan surgir.

Colau ha dicho además haber estado siguiendo todas las movilizaciones que suceden a lo largo del mundo en apoyo al pueblo palestino. Entre otras cosas, la exalcaldesa de Barcelona ha destacado las protestas durante La Vuelta ciclista a España o los discursos de los estibadores italianos que han advertido con paralizar los puertos de Europa si el Ejército de Israel finalmente ataca los barcos de la Flotilla. "Tenemos mucho más poder del que nos hacen creer. Vamos a conseguir que los gobiernos, sobre todo los europeos, que se llenan la boca con la democracia y los derechos humanos, no puedan seguir poniéndose de perfil. Seguimos adelante más convencidas que nunca. Es necesario para construir esperanza no solo para el pueblo palestino sino para el conjunto de la humanidad", ha concluido Colau.

Este jueves, además, la organización de la Global Sumud Flotilla ha condenado "enérgicamente" las amenazas del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, quien aseguró que su país tratará como "terroristas" a todos los miembros de la Flotilla. "Dichas amenazas no solo son infundadas e injustas, sino que constituyen una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los Convenios de Ginebra", han denunciado. Para los organizadores, estas tácticas son las que Israel acostumbra a utilizar "contra el pueblo palestino, criminalizándolo, así como silenciando las protestas pacíficas y la solidaridad humanitaria con los palestinos en un intento desesperado por reprimir los reclamos internacionales de justicia".

La Global Sumud Flotilla ha recordado, por otra parte, que el pueblo gazatí controla "los 40 kilómetros de costa mediterránea de Gaza". "Tienen derecho a recibir barcos, mercancías y personas a través de sus aguas territoriales. Los palestinos deberían tener derecho soberano a utilizar su propio mar para el comercio, la pesca y el transporte. Sin embargo, desde 2007 han sido víctimas de un bloqueo marítimo, aéreo y terrestre ilegal y exhaustivo impuesto por la ocupación israelí".

Ante las amenazas israelís de interceptar la Flotilla, la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha recordado que la misión "cumple plenamente con el derecho internacional". "Cualquier intento de interceptar la Flotilla constituye una agresión y una violación del derecho de crucero bajo el derecho marítimo internacional", ha recordado Albanese, quien ha definido a los miembros de la Global Sumud Flotilla como "guerreros morales mientras los Estados permanecen inactivos y cómplidces". "Estoy con vosotros", detalló en sus redes sociales.