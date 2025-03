La respuesta de Zelenski que pasó desapercibida y que sacó una sonrisa hasta al mismo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodimir Zelenski, han vivido un fuerte encontronazo este viernes en la Casa Blanca que ha dado la vuelta al mundo.

El mandatario norteamericano le acusó de estar "jugando con la Tercera Guerra Mundial". "Hemos empezado a delimitar un acuerdo y creo que puede ocurrir", justificó el líder republicano.

"Hago esto para salvar vidas, más que cualquier otra cosa. En segundo lugar, para ahorrar mucho dinero, pero considero que eso es mucho menos importante", añadió Donald Trump.

"¿Crees que es respetuoso venir a la Oficina Oval de los Estados Unidos de América", incidió en un momento determinado el vicepresidente de EEUU, JD Vance, "y atacar a la administración que está tratando de evitar la destrucción de tu país?".

"No tenéis suficientes tropas. No podéis decirnos si quiero un alto el fuego o no. Estáis faltando al respeto a nuestro país. Sé que no estáis ganando", declaró el presidente estadounidense.

Pero durante las preguntas de la prensa, hubo una pregunta que llamó bastante la atención. "¿Por qué no lleva traje? A muchos estadounidenses les molesta que no haya venido en traje", cuestionó un 'periodista'.

Zelenski no dudó en responder, provocando una pequeña risa en Donald Trump: "Bueno, una vez que termine la guerra me vestiré como quieran. Si quiere me pongo un traje como el suyo o quizá uno mejor. Ya veremos, o quizá algo más barato. Muchas gracias", replicó.